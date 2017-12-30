Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, согласно которому с физических лиц и индивидуальных предпринимателей списывается задолженность по имущественным налогам, образовавшаяся до 1 января 2015 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В документе указано, что с физических лиц списываются долги по налогам на недвижимость, земельные участки и транспортные средства, а также долги по пеням на 1 января 2015 года.
Безнадежными признаны долги индивидуальных предпринимателей по состоянию на 1 января 2015 года по всем налогам, кроме НДПИ, акцизов и таможенного НДС.
Также ИП прощают задолженность по страховым взносам и по пеням, которая накопилась на 1 января 2017 года.
Помимо этого от "налога на шесть соток" освободят пенсионеров, инвалидов и ветеранов, которые владеют земельными участками.
Напомним, во время большой пресс-конференции 14 декабря Путин предложил простить долги физлиц по имущественным налогам, долги индивидуальных предпринимателей и долги по НДФЛ.
Как пишет РБК, по словам председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова, таким образом в рамках "налоговой амнистии" жителям России простят долги на общую сумму более 150 млрд рублей.
По данным на конец ноября в Алтайском крае задолженность по уплате имущественных налогов физлиц составляет 2,6 млрд рублей, в том числе 1,6 млрд — по транспортному налогу.
Комментарии
Странно, одни честно платят, а другим всё списывают.
А ничего, что эти долги по действующему закону имеют срок давности взыскания три года? Получается, простил прощенное?
Неплохо.У меня за авто 2 года неплачено.Так и знал ,что не надо)
Кто то корячится и платит, а халявщикам у нас почет
30.12.2017 10:13
9
Никуда не денешься, учи математику
Заплатила из последних копеек. Теперь, естественно, хррррен вам платить буду. По такой логике заплатившим должны вернуть всё?
Прощение долгов тем, кто уклоняется от налогов; разрешение обналичивать маткапитал и серьёзные деньги наличной за первенца.. Уго Чавес тоже расчитывал на поддержку низших слоёв населения, только довёл страну.
30.12.2017 10:54
- гость -
Еще годик подожду и все.А платить все равно не буду.
Это так в стиле путена? Если долг не получается вернуть, то надо простить.
кредиты бы простил я б прям похвалил бы его впервые и навсегда)
Простил???А ничо, что срок исковой давности 3 года и все долги и без Пу аннулируются, ещё и юристы поднимают с бюджета за ведение этих дел
кто платит имущественные налоги вовремя - ЛОХИ
12:22, гэбэшную
НЕ не так, надо было, как в Китае танками собравшуюся гниль потаскать вместе с предателями родины, и дальше строить страну. На тот момент Китай был 40% от СССР. И не было бы сейчас столько промтой либерасни в стране.
30.12.2017 12:22
он кстати из ваших от ЕБНа по наследству получил власть, так что не надо переобуваться ваш человечек в одном ряду с Чубайсами,навальными, собчаками и прочими
развалить страну - а потом выкручиваться , придумывая причины )))) вот вся либерасня наша российская в этом, что ни сделают, все им мешают. Вот коммунисты страну за 30 лет от сохи до промышленного гиганта Европы сделали, а либерасня чем отличилась ? - разрухой.
Развалили страну сами коммунисты, а потом взяли и поделили между собой народное добро. А теперь ты их либерастами зовёшь. Че с головой?
Che
он кстати из ваших от ЕБНа по наследству получил власть, так что не надо переобуваться ваш человечек в одном ряду с Чубайсами,навальными, собчаками и прочими
-----------------
А Навальный то тут причём? Когда вова с Собчаком до 1995 года дела мутил, и сказочно разбогател где тогда Навальный был?
очередная рокировка имени Бори Моисеева
Наивные, никах поблажек ни будет ,простят бомжам,ушедшим в мир иной, с тех с кого не возможно взять.Работягам у кого есть доход ,любым способом будут выбивать долги.Сам не платил налог на имущество с2012 года насчитали пеню 5 000,в декабре пришло письмо направили в суд будут выбивать.Так что путя никому ничего не простит,снимайте лапшу с ушей!
кто платит имущественные налоги вовремя - ЛОХИ
сказал тот, кто говорил. что едет последнее отдавать...
Хорошо, что грамотные гости, знающие налоговое законодательство объясняют данное решение абсолютно грамотно и законно. Правда другие гости видят в этом решении доброту и прощение долга. А другие, нечестные гости и просто раздолбаи по жизни оказались умнее всех, не платя налоги три года с момента возникновения. Счастливые люди, что сказать?!
30.12.2017 15:33
689
Клоунишка, а ты думаешь, что если придет твоя влажная ночная фантазия А.Навальный, то он тебя от налогов на имущество освободит?
"сказал тот, кто говорил. что едет последнее отдавать.."
-------
От того и противна эта предвыборная подачка тем, кто платит все налоги, как положено, что пересидент держит порядочных граждан за лохов, а непорядочных пытается купить это неслыханной "щедростью".