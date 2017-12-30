Хватит проводить новогодние каникулы лежа на диване. Две недели выходных — прекрасная возможность посмотреть то, что вы еще не видели, съездить туда, где вы еще не были и наконец сделать то, до чего у вас не доходили руки. Мы в редакции Amic.ru считаем, что первым в этом списке неотложных дел должно стать посещение театров, музеев и выставок. Тем более, что на новогодних каникулах жителям Алтайского края предлагаются удивительные волшебные представления. Полный список смотрите в нашей инфографике.
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Комментарии
Хватит пролеживать диван и поедать тазики с оливье.
А вот завидовать не хорошо!