Стоимость обезболивающего препарата "Нексиум" от компании AstraZeneca в России выше более, чем в десять раз, по сравнению с другими странами.
Об этом сообщается на сайте ФАС. "Например, зарегистрированная цена на упаковку 40 мг № 14 в России составляет 1510 руб., а в Хорватии — 179,12 руб.",— говорится в сообщении.
Как выяснила антимонопольная служба, к такому завышению цен привело то, что ООО "АстраЗенека Фармасьютикалз", которое действует по доверенности шведской AstraZeneca, предоставило последней недостоверные сведения при регистрации предельных отпускных цен.
ФАС отменяет предельные отпускные цены, установленные для препарата "Нексиум".
Напомним, в ноябре премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о необходимости навести порядок на российском рынке лекарств.
Комментарии
Как выяснила антимонопольная служба, к такому завышению цен привело то, что ООО "АстраЗенека Фармасьютикалз", которое действует по доверенности шведской AstraZeneca, предоставило последней недостоверные сведения при регистрации предельных отпускных цен.
Да потому, что в стране бардак
Точно так! Уже 32 года. Особенно последние 17...
"Да потому, что в стране бардак" , а главное мы стали алчными людьми!
медведев где начинает порядок наводит, становиться только хуже.
Ну так перестаньте быть алчными людьми и всё у вас наладится.
Ой.что оказывается!
Васяня, ты жираф (олень, свинья, пес, ну что тебе нравится), короче животное.
Люди сами по себе дерьмо в большинстве, которые в блокадном Ленинграде людей ели, или зеки людей ели при побеге в тайге. Но есть люди, которые умирали от голода, реально отправлялись на тот свет, но людей не ели, но это меньшинство, потому и Путин с Медведевым правят, они устраивают основную массу быдла.
Поэтому основной массе плебса нужен вожак стаи, и стая не перестанет быть алчной, если вожак не скажет и не сделает, что воровать не хорошо, за это можно и в тюрьме сгнить.
Если ты не принадлежишь к основной массе быдла, то ты понял, что я сказал.
Зачем далеко ходить. Человек на протяжении многих лет покрывавший местных жуликов и сам пойманый с пластиковыми окнами с работы стал предводителем ветеранской организации. Сам то ты ветеран чего?
Наживаются на больных людях, сволочуги.
Я ветеран Куликовской битвы, Дима Донской за меня тебе в репу даст, да я и сам тебе маклак оторву.
А к чему эти пошлые вопросы?
30.12.2017 13:00
тоха засранец
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Очень убедительный камент, сразу видно, с унитаза срань пишет, заснувшая после корпоратива.