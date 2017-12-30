Стоимость обезболивающего препарата "Нексиум" от компании AstraZeneca в России выше более, чем в десять раз, по сравнению с другими странами.
Об этом сообщается на сайте ФАС. "Например, зарегистрированная цена на упаковку 40 мг № 14 в России составляет 1510 руб., а в Хорватии — 179,12 руб.",— говорится в сообщении.
Как выяснила антимонопольная служба, к такому завышению цен привело то, что ООО "АстраЗенека Фармасьютикалз", которое действует по доверенности шведской AstraZeneca, предоставило последней недостоверные сведения при регистрации предельных отпускных цен.
ФАС отменяет предельные отпускные цены, установленные для препарата "Нексиум".
Напомним, в ноябре премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о необходимости навести порядок на российском рынке лекарств.
Комментарии
Как выяснила антимонопольная служба, к такому завышению цен привело то, что ООО "АстраЗенека Фармасьютикалз", которое действует по доверенности шведской AstraZeneca, предоставило последней недостоверные сведения при регистрации предельных отпускных цен.
Да потому, что в стране бардак
Точно так! Уже 32 года. Особенно последние 17...
"Да потому, что в стране бардак" , а главное мы стали алчными людьми!
медведев где начинает порядок наводит, становиться только хуже.
Ну так перестаньте быть алчными людьми и всё у вас наладится.
Ой.что оказывается!
Зачем далеко ходить. Человек на протяжении многих лет покрывавший местных жуликов и сам пойманый с пластиковыми окнами с работы стал предводителем ветеранской организации. Сам то ты ветеран чего?
Наживаются на больных людях, сволочуги.
Хорошо, что Россия давно слезла с нефтяной и газовой иглы и второе десятилетие расширяет старое и открывает новые производства по всем направлениям жизнеобеспечения россиян. Особенно радует, что четвертый год ширится программа импортозамещения позволяющая российскому народу получать наши, российские товары по низким ценам. Хорош живется в России.
Уже бдаавно все по ребители говорят о необходимости появления законаограничивающего наценку от цены производителя. Но законотворцы не желают его принимать, ну понятно же почему.....