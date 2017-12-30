Суббота, 30 Декабрь, 18:49

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2017

Опросы

Президент РФ объявил наступающий год годом добровольца и волонтера. А вы готовы стать добровольцем?

Загадываете ли вы желания в новогоднюю ночь и сбываются ли они?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57,6
€ 68,87
838121
-4°
Обь
2см +1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное ДТП под Алейском Новый Год -2018Итоги года - 2017
Новости

ФАС: цены на обезболивающий препарат в России завышены в 10 раз

, ИА "Амител"
Дмитрий Медведев заявил о необходимости навести порядок на российском рынке лекарств

Стоимость обезболивающего препарата "Нексиум" от компании AstraZeneca в России выше более, чем в десять раз, по сравнению с другими странами. 

Об этом сообщается на сайте ФАС.  "Например, зарегистрированная цена на упаковку 40 мг № 14 в России составляет 1510 руб., а в Хорватии — 179,12 руб.",— говорится в сообщении.

Как выяснила антимонопольная служба, к такому завышению цен привело то, что ООО "АстраЗенека Фармасьютикалз", которое действует по доверенности шведской AstraZeneca, предоставило последней недостоверные сведения при регистрации предельных отпускных цен. 

ФАС отменяет предельные отпускные цены, установленные для препарата "Нексиум".

Напомним, в ноябре премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о необходимости навести порядок на российском рынке лекарств.


Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

30.12.2017 11:10
- гость -

Как выяснила антимонопольная служба, к такому завышению цен привело то, что ООО "АстраЗенека Фармасьютикалз", которое действует по доверенности шведской AstraZeneca, предоставило последней недостоверные сведения при регистрации предельных отпускных цен.

Да потому, что в стране бардак

0  0
30.12.2017 11:22
гость

Точно так! Уже 32 года. Особенно последние 17...

0  0
30.12.2017 11:23
- гость -

"Да потому, что в стране бардак" , а главное мы стали алчными людьми!

0  0
30.12.2017 11:33
не робот

медведев где начинает порядок наводит, становиться только хуже.

0  0
30.12.2017 11:37
Вася Пупкин

Ну так перестаньте быть алчными людьми и всё у вас наладится.

0  0
30.12.2017 11:49
- гость -

Ой.что оказывается!

0  0
30.12.2017 13:13
12-54

Зачем далеко ходить. Человек на протяжении многих лет покрывавший местных жуликов и сам пойманый с пластиковыми окнами с работы стал предводителем ветеранской организации. Сам то ты ветеран чего?

0  0
30.12.2017 14:03
- гость -

Наживаются на больных людях, сволочуги.

0  0
30.12.2017 17:31
- гость -

Хорошо, что Россия давно слезла с нефтяной и газовой иглы и второе десятилетие расширяет старое и открывает новые производства по всем направлениям жизнеобеспечения россиян. Особенно радует, что четвертый год ширится программа импортозамещения позволяющая российскому народу получать наши, российские товары по низким ценам. Хорош живется в России.

0  0
30.12.2017 18:47
- гость -

Уже бдаавно все по ребители говорят о необходимости появления законаограничивающего наценку от цены производителя. Но законотворцы не желают его принимать, ну понятно же почему.....

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
18:40
Будьте осторожны: очевидцы сообщают о большом количестве ДТП на трассах 0
18:18
Предновогодний сюрприз: из-за аварии в поселке Лесной нет света и тепла 0
17:36
Соболиная дорожка и два Деда Мороза: душевные истории о подарках 2
17:19
Александр Карлин поручил усилить контроль за трассами в Алтайском крае 4
17:07
Климатолог предсказал рост опасных аномальных погодных явлений в России 3
16:36
Торговые центры Новосибирска эвакуируют из-за угрозы взрыва 4
16:23
Роспотребнадзор назвал самые опасные продукты с новогоднего стола 0
16:12
Ужасы и фэнтези: СМИ назвали самые ожидаемые фильмы 2018 года 2
15:43
Губернатор взял под контроль расследование ДТП с пятью погибшими на Алтае 7
15:10
Без души: жители Барнаула обсуждают поведение агентов ритуальных услуг 9
14:35
Новый год близко: в Барнауле открыли главную елку города 1
14:01
Как в Алтайском крае в январе будут выплачивать пенсии 0
13:46
Почему трассу М-52 переименовали и как она теперь будет называться? 18
13:33
Дороги в Алтайском крае будут ремонтировать по современным технологиям 2
13:14
Куда звонить в Барнауле в экстренных случаях. Инфографика 1
13:07
Спокойно и морозно: какой будет погода в новогоднюю ночь на Алтае 0
12:15
Оригинально и легко: как упаковать новогодний подарок 0
11:58
Парковки для инвалидов обязали делать возле каждого жилого дома в России 8
11:46
Почти год искали полицейские Бийска похитителя женской сумочки 1
11:21
Названы самые выгодные валюты 2017 года 0
10:32
ФАС: цены на обезболивающий препарат в России завышены в 10 раз 10
10:03
Куда сходить на новогодних каникулах в Барнауле. Инфографика 1
09:38
Полиция сообщила подробности страшного ДТП с погибшими на алтайской трассе 8
09:12
Путин простил имущественные долги россиянам 24
08:46
СМИ: ИГ взяло на себя ответственность за взрыв в петербургском магазине 0
08:23
Как встречали Новый год в годы застоя 79
08:12
Победителем шоу "Голос" стал Селим Алахяров 0
08:04
Новый год со вкусом: как заняться собой вместо изнурительной готовки 1
07:45
Съедят все: какими блюдами заинтересовать детей на Новый год 6
07:24
Как вырастут тарифы на электричество в Алтайском крае в 2018 году 23
07:03
Дизайнерскую квартиру у соснового бора продают в Барнауле за 17 млн рублей 7
06:44
Новогоднее меню: какие продукты могут стать причиной отравления 43
06:23
Не устоять: животные - хулиганы и ёлка 0
06:01
Последние выходные 2017 года в Алтайском крае стартуют со снежного шторма 0
05:23
К чему снится Новый год? 0
03:13
Медсестра на Сахалине устраивала в реанимации фотосессии с больными людьми 6
02:44
Путин поручил перейти к прямым договорным отношениям в ЖКХ 2
01:09
Школьница из Уфы сделала учителю предложение прямо на уроке 12
00:07
Песков назвал главные разочарования 2017 года 3
23:48
Женщине с отрубленными руками советуют добиться выплат от участкового 3
23:19
"Бухгалтера из Освенцима" отправили в тюрьму в 96 лет 1
23:07
Путин "обратился" к американцам: "Будущее ярче, чем когда-либо" 0
22:49
Пять человек погибли в крупном ДТП в Алтайском крае 0
22:25
Видео наезда автобуса на остановку в Москве 0
22:13
Жириновский стал первым зарегистрированным кандидатом в президенты 2
21:55
Барнаулец Михаил Меламед стал комментатором телеканала "Матч ТВ" 0
21:35
МОК одобрил парадную форму российских спортсменов на Олимпиаде-2018 1
21:18
Инфляция упала до рекорда из-за бедности россиян 3
20:33
"Ирония судьбы": женщина нашла в своей квартире под елкой пьяного студента 3
20:16
Автобус с фейерверками и петардами сгорел под Красноярском 0

© ИА «Амител», 1999 — 2017
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.