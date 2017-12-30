Бийские полицейские спустя год раскрыли кражу дамской сумочки. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Алтайскому краю, преступление было совершено в начале 2017 года. Ночью неизвестный разбил витрину одного из магазинов города Бийска и похитил выставленную для рекламы женскую сумочку стоимостью около полутора тысяч рублей.
Уголовное дело было возбуждено сразу же, но подозреваемого долго не могли установить. Как пояснили в полиции, это произошло потому, что в тот период, когда была кража. мужчина совершил другое преступление, за которое отбывал наказание. Сейчас факт причастности этого человека к краже сумочки доказан, похищенный товар изъят. Подозреваемого ждет суд.
Комментарии
Редакция, не ведитесь на глупости, которыми вас пичкают менты... Нверняка события развивались так: сумочку украли, через пару месяцев пострадавшая получила от ментов письмо, где было сказано, что "уголовное дело приостановлено, поскольку не установлено лицо, совершившее кражу"... Потом жулик какой-то, совсем даже не факт, что действительно тот, "взял на себя" эту кражу. А что, ему терять нечего, он и так сидит, а сроки у нас не плюсуются, полгодика отсидит, потом по УДО с чистой совестью воровать.
И ещё. редакция, вы не выяснили, чем кончилось "расследование" Перомайской полиции по поводу краж на многие сотни тысяч рублей из домиков в садоводстве "Энергетик"? Так я подскажу. Дело приостановлено, никто никого не ищет. Менты покрывают жуликов?