Закон о парковочных местах для инвалидов подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно закону, теперь на каждой парковке, в том числе около жилых домов, общественных и производственных зданий, физкультурно-спортивных организаций, учреждений культуры и мест отдыха, должно выделяться как минимум 10% мест для бесплатной парковки машин инвалидов, а также автомобилей, их перевозящих.
Другим автомобилям эти парковочные места занимать запрещается.
Комментарии
Те, кто паркуются во дворах жилых домов - моральные инвалиды.
Ну вот теперь ещё и все инвалиды за Нашего кандидата проголосят!
Я вообще не видел, чтобы на паруовках для инвалидов порковались инвалиды (не моральные). Зато гибдд и эвакуаторщики очень любит следить за местами для инвалидов.
Бл*дский закон.
Надо не 10% парковок у жилых домов резервировать для инвалидов, а количество инвалидов-пладельцев авто + 1 для гостей-инвалидов.
Уверен, сознательно отжимают бесплатные места парковки, чтобы жители ставили авто на платные стоянки.
Таким образом, это закон, пролоббированный для увеличения сборов денег с населения
30.12.2017 12:23
- гость -
"Надо не 10% парковок у жилых домов резервировать для инвалидов, а количество инвалидов-пладельцев авто + 1 для гостей-инвалидов."
А что, количество инвалидов в каждом доме - константа?
у нас нету столько инвалидов на авто сколько для них мест наштамповали
мало того что они имеют права себе гараж ставить во дворе дома где проживают при наличии места так еще и парковку им. Задолбали со своей толерантностью и доступной средой, обычного человека уже со всех сторон зажали
Уверен, сознательно отжимают бесплатные места парковки, чтобы жители ставили авто на платные стоянки.
Рамадан Дыров хотел отжать рынок у бизнемена в Чиче, тот не отдал.
Тогда Рамаданка снес рынок и мечеть построил на его месте, и бизнесмену вякнуть ни как, ведь типа все по благородным понятиям.
А знает ли вова, что территория возле домов является собственностью жильцов и только, и только!!! собственники этой территории могут решать кто и как там будет парковаться.