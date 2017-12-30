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Оригинально и легко: как упаковать новогодний подарок

, ИА "Амител"
Раскрываем секреты праздничной новогодней упаковки

Подготовка к Новому году идет полным ходом. Вероятно, многие уже приготовили подарки своим любимым и близким. Осталось лишь оригинально их упаковать. Конечно, можно заказать упаковку в магазине, но лучше своими руками создать красивую и необычную обертку. Нужно только найти свободное время и иметь кое-какие подручные материалы. Поверьте, подарок в такой упаковке не останется незамеченным и вызовет самые лучшие эмоции. 

 Бумажная упаковка

 

Сейчас очень популярна упаковка подарка коричневой крафт-бумагой. Рыжая обертка навевает ностальгию по советским временам, тогда практически все товары в магазинах заворачивали в нее. Во всяком случае, такой вариант является простым, дешевым и доступным. Можно обклеить коробку такой бумагой, сделать пакет из нее или просто обернуть ею презент. Ничего лишнего, лаконично и при этом оригинально. Это отличный способ сэкономить на упаковке, если подарков предстоит упаковать большое количество. Раз – и стильные упаковки для подарков своими руками готовы.

Между тем, можно украсить готовый подарок новогодней атрибутикой – лентами, дождиком, снежинками, фигурками из яркой бумаги. Возможны аппликации, трафаретные отпечатки и прочее. Да и с самой формой упаковки можно пофантазировать – сделать ее круглой формы, в виде елочки и т.д. 

Кроме того, можно завернуть подарок в обойную бумагу. Возможно, после ремонта остались красивые обои – почему бы не найти им подобное применение? Перевяжите бумагу красивой атласной или кружевной лентой – получится необычно и красиво. К тому же, можно приобрести упаковочную яркую бумагу и самому сделать обертку. 

Тряпичная упаковка

                                              

Упаковка для подарков также может быть из ткани. К примеру, в виде мешочка. Положите подарок в сшитый мешочек, перевяжите его ленточкой. Если дополните упаковку оригинальной новогодней вышивкой или аппликацией – получится настоящий шедевр. Детям наверняка понравится подарок в виде огромной конфеты.

Упаковку можно наполнить игрушками, сладостями, наборами для творчества, да чем угодно! Главное, чтобы упаковка была яркой, блестящей, красивой. Основа может быть, например, из ватмана, обернутого тканью или красивой бумагой, а края перевяжите бантами, лентой или мишурой. 

Для тканевой упаковки подойдет флис, он мягкий, недорогой и края изделия обрабатывать не нужно. Впрочем, подойдет также практически любая ткань, которая найдется у вас дома. 

Творческий подход

 

Скорее всего, дома у вас обнаружится немало подручного материала, из которого можно будет сделать красивую упаковку для новогодних подарков. Разноцветные ленточки, бантики, тесьма, цветная бумага, остатки обоев, кусочки ткани, открытки, праздничная мишура – все это может пригодиться в работе. От вас потребуется лишь аккуратно завернуть подарки в бумагу или ткань и добавить несколько оригинальных аксессуаров. В итоге добьетесь желаемого эффекта – получите необычный и презентабельный подарок-сюрприз.

В завершении можно на каждом подарке сделать ярлыки с надписью, кому предназначен презент и написать теплые пожелания в адрес дорогого человека. Поверьте, равнодушных не будет, такой подарок будет ярким и запоминающимся

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