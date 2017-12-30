Спокойная погода с небольшим морозом ожидается в Новогоднюю ночь в Алтайском крае. Такой прогноз дали синоптики Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
По сообщению синоптиков, уже утром 30 декабря столбики термометров опустятся до -5 -10 гр.С. Ветер, бушевавший на Алтае последние несколько дней, постепенно стихнет. Хотя снегопад ожидается сильный.
31 декабря в Алтайский край придет азиатский антициклон, который принесет спокойную, без осадков погоду. Снегопад возможен в ночь на 31 декабря в восточных и южных районах края.
Температура воздуха ночью понизится до -15 -20 гр.С. Местами в западных районах ожидается до -27 гр.С. Днём столбики термометра покажут -13 -20 гр.С. Такая же погода сохранится и в начале января.
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