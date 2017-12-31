Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Последний день 2017 года пройдет в Алтайском крае в условиях настоящей зимы – днем 31 декабря в регионе будет морозно. Минувшей ночью местами температура достигала -30 градусов.
"В отдельных районах снег, на дорогах гололедица, в утренние часы в северо-западных районах изморозь, туман", — сообщает алтайский ЦГМС. Дневные температуры в крае составят -15…-20 градусов, местами -7…-12 градусов.
Ветер будет северным, 2 – 7 метров в секунду.
В Барнауле днем 31 декабря без осадков, на дорогах гололедица.
Температуры в светлое время суток в краевой столице составят -15…-17 градусов.
Ветер в Барнауле будет северный, 2-7 метров в секунду.
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