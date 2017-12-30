Современные материалы и технологии не только сделают дороги Алтайского края более долговечными и качественными, но и позволят существенно сэкономить. К такому выводу пришли участники заседания научно-технического совета при Министерстве строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края. При этом эксперты отмечают, что в регионе уже начали использовать подобные технологии, сообщается на официальном сайте краевого правительства.
В качестве примера было приведено применение вспененного битума. Данная технология, по оценке специалистов, позволяет улучшать качество асфальтобетонных смесей и при этом снижая расход вяжущего без дополнительного применения химических реагентов. В условиях всеобщего подорожания этот факт имеет большое значение.
"Покрытия, устроенные с помощью щебеночно-мастичного асфальтобетона, хорошо себя зарекомендовали. Но содержание битума в них составляет пять-шесть процентов, при этом его цена растет. Поэтому на участках с невысокой интенсивностью целесообразно использовать другие технологии, более экономичные. Но вопрос повышения качества остается главным. Этого можно добиться за счет применения полимерно-битумных вяжущих и грамотного выбора материалов", — отметил руководитель Управления федеральных автомобильных дорог "Алтай" Ярослав Долинский.
По его словам, вспенивания битума можно производить при помощи спецтехники непосредственно на месте дорожных работ. Именно таким образом в э2017-м году шли работы по ремонту Чуйского тракта.
Еще один экономичный способ, который позволяет улучшить свойств асфальтобетона — это использование полимерных добавок, которые делают покрытия более износостойкими. Данный способ также использовался во время работ на Чуйском тракте.
Комментарии
Качество дорог улучшится, когда отрасль избавится от мулей.
Молодцы дорожники. Качества добились достойного. Приезжали друзья из Италии были приятно удивлены дорогой до самой Монголии. Дорожникам здоровья, денег в семью и с Новым годом!!!!