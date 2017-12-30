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Дороги в Алтайском крае будут ремонтировать по современным технологиям

, ИА "Амител"
В регионе уже начали использовать подобные технологии

Современные материалы и технологии не только сделают дороги Алтайского края более долговечными и качественными, но и позволят существенно сэкономить. К такому выводу пришли участники заседания научно-технического совета при Министерстве строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края. При этом эксперты отмечают, что в регионе уже начали использовать подобные технологии, сообщается на официальном сайте краевого правительства.

В качестве примера было приведено применение вспененного битума. Данная технология, по оценке специалистов, позволяет улучшать качество асфальтобетонных смесей и при этом снижая расход вяжущего без дополнительного применения химических реагентов. В условиях всеобщего подорожания этот факт имеет большое значение.

"Покрытия, устроенные с помощью щебеночно-мастичного асфальтобетона, хорошо себя зарекомендовали. Но содержание битума в них составляет пять-шесть процентов, при этом его цена растет. Поэтому на участках с невысокой интенсивностью целесообразно использовать другие технологии, более экономичные. Но вопрос повышения качества остается главным. Этого можно добиться за счет применения полимерно-битумных вяжущих и грамотного выбора материалов", — отметил руководитель Управления федеральных автомобильных дорог "Алтай" Ярослав Долинский.

По его словам, вспенивания битума можно производить при помощи спецтехники непосредственно на месте дорожных работ. Именно таким образом в э2017-м году шли работы по ремонту Чуйского тракта.

Еще один экономичный способ, который позволяет улучшить свойств асфальтобетона — это использование полимерных добавок, которые делают покрытия более износостойкими. Данный способ также использовался во время работ на Чуйском тракте. 

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Комментарии

30.12.2017 15:25
- гость -

Качество дорог улучшится, когда отрасль избавится от мулей.

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30.12.2017 17:17
- гость -

Молодцы дорожники. Качества добились достойного. Приезжали друзья из Италии были приятно удивлены дорогой до самой Монголии. Дорожникам здоровья, денег в семью и с Новым годом!!!!

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