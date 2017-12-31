Фото: avito.ru
Кирпичный коттедж площадью 382 квадратных метра продают в нагорной части Барнаула на Змеиногорском тракте за 18 миллионов рублей, сообщается на сайте avito.ru.
Дом расположен в элитном поселке "Серебряный бор" на участке 14,8 сотки. Жилье реализуется под отделку.
"Поселок находится в нагорной части Барнаула в тихом лесном массиве. На участке и во всем поселке растут многолетние сосны. Улицы асфальтированы и освещены. Территория поселка огорожена и находится под круглосуточной охраной", — отмечает автор объявления.
На первом этаже коттеджа находятся: холл-прихожая, санузел, кухня, гостиная, бассейн, гараж на два автомобиля, выход во внутренний двор.
На втором уровне: три спальни, санузел, бытовая комната.
"Поселок располагается вблизи улиц Ляпидевского, Вешняя (Вешний тупик), Абаканская и Купинская. На противоположной стороне Змеиногорского тракта расположен элитный поселок "Грин Вуд" и горнолыжная база "Авальман", — также уточняет продавец.
Комментарии
Коттедж площадью 282
Кирпичный коттедж площадью 382
Все таки сколько площадь? Сто квадратов это много.
Ну и по сабжу. Очередной недострой...