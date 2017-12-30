Суббота, 30 Декабрь, 18:48

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2017

Опросы

Президент РФ объявил наступающий год годом добровольца и волонтера. А вы готовы стать добровольцем?

Загадываете ли вы желания в новогоднюю ночь и сбываются ли они?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57,6
€ 68,87
838121
-3°
Обь
2см +1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное ДТП под Алейском Новый Год -2018Итоги года - 2017
Новости

Без души: жители Барнаула обсуждают поведение агентов ритуальных услуг

, ИА "Амител"
Горожанка утверждает, что агенты ритуальных услуг представлялись родственниками ее мамы, чтобы узнать о ее состоянии

Фото: Gk170.ru

Поведение сотрудников похоронных агентств, которые приходят к родственникам усопших раньше чем полиция и скорая помощь, обсуждают в соцсетях жители Барнаула.

В сообщество Barnaul22 29 декабря обратилась горожанка Ольга. Она рассказала, что 28 декабря ее маму с инсультом увезли из Новоалтайска в краевую больницу Барнаула. Когда родственники позвонили врачам, чтобы узнать о состоянии женщины, то были очень удивлены ответом: "Вы уже шестые, кто спрашивает о ее состоянии, сколько можно? Приходил племянник, мы все ему сказали, спрашивайте у него." В итоге ни Ольга, ни  ее брат не смогли получить важную для них информацию.

Ольга утверждает, что о состоянии мамы могли знать только ее дети. Никто из них никакой информации не получал от врачей до этого. Горожанка предполагает, что представиться "племянником"  и другими родственниками могли агенты ритуальных бюро.

"Обращаюсь к вам "господа"-агенты: в ваших головах нет ни морали, ни нравственности, а о совести и говорить не приходится! Из-за вас страдают родные больных, работники больницы и сами пациенты. Вы потеряли все человеческое! И тот, кто сливает вам информацию, садится с вами в одни сани.Я понимаю, что вы помогаете на определенном этапе нашей жизни, но зачем вы нагло лезете туда, куда вас еще ни кто не звал?! Желаю, чтобы в наступающем году изменилось ваше сознание и никогда к вам не приходила беда!" — пишет женщина.

Читайте также: "Похороны заказывали?": как в Барнауле ритуальные агенты "перехватывают трупы"

Этот  пост собрал множество комментариев, где люди рассказывают похожие истории. Публикуем некоторые из них:

"У меня умер отец в сентябре. В первую очередь позвонили с агентства, потом участковый. Откуда у агента мой сотовый? Походу, они все в доле." — пишет участник сообщества Денис.

"В прошлом году авария была Ленина-Молодежная, в октябре. Дома родителей ждали дети, 16 и 9 лет. Так вот, о смерти мамы им сообщили агенты похоронных бюро, среди ночи. Сказать, что дети, и не только дети, были в шоке, — вообще ничего не сказать." — рассказывает Галина.

"У моей коллеги хуже было. Ее ребенок лежал в больнице, готовили к выписке, родители дома. Звонок в дверь, эти ... из ритуального агентства услуги свои предлагали...Они в шоке! А через час позвонили из больницы и сказали что мальчик умер. Где человечность? Понятно, что больница проценты имеет, но отправлять агентов раньше, чем сообщить о смерти — это...." — возмущается Ирина.

"Мне приходилось трижды выставлять за дверь этих стервятников. Скорой нет, милиции нет, спец. перевозку не дождешься. Зато они тут как тут. Нашим депутатам есть о чем подумать" — пишет Николай.

"Ситуация была у знакомых: увезли близкого на скорой, состояние не известно. Стук в дверь. Открывает, а там дядя с ритуальных услуг с прейскурантом и известием, что человека больше нет. Вот это шок. Куда мир катится? Ни сострадания, ни уважения" — Дарья. 

Впрочем, не все читатели поверили этой истории. Некоторые предположили, что дальние родственники или знакомые пострадавшей женщины, могли действительно звонить в больницу, чтобы справиться о ее самочувствии.  

Добавим, о подобных случаях, когда похоронный агент приходит раньше, чем врачи успевают сообщить о смерти близкого человека, рассказывают по всей России. Между тем, любое распространение персональных данных третьими лицами, в том числе и об умерших людях, преследуется по закону. Поэтому эксперты советуют в подобных случаях подробно выяснить у похоронного агента, кто ему сообщил данную информацию — с фамилиями, телефонами, и написать заявление в полицию. 

Материалы по теме

 


Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

30.12.2017 15:23
Денис

То есть агенты прям все стервятники? А кто по вашему мнению ищет родственников не востребованных трупов? Этого не делает ни милиция, ни скорая и никто другой кроме агента! Заработок агента прописан в договоре и это не такие великие суммы.

0  0
30.12.2017 16:23
Эрг Ноор

Как человек не так давно потерявший отца могу сказать,я был на месте первым,агент от меня на пару минут отстал.Но естественно из всех служб он тут как тут.Не понимаю людей говорящих о безнравственности с их стороны.Во первых что вы хотели от агента?Чтоб он всем дико сочувствовал и сопереживал?Так он сам тогда помрет через месяц.А во вторых и главное кто знает поймет,в момент такого горя абсолютно без разницы кто сказал,как сказал,как себя кто ведет.Это индивидуальная жесть и никто ни утешит ни облегчит.Так что чего все эти люди возмущаются не пойму.Вот там пишут агент сообщил ночью что мать умерла.И чего,утром и не от агента -легче,лучше бы было?Самообманом в общем недалекие люди занимаются.У агентов и так работа несладкая,и не в них дело.

0  0
30.12.2017 16:30
гость

У каждого своя работа, и это просто человек, который может Вам помочь, не хотите не надо., откажитесь и все, делайте все сами.

0  0
30.12.2017 16:42
- гость -

Ночью люди спят нормальные.
Агенты обнаглели.

0  0
30.12.2017 17:31
- гость -

У меня умер отец в 2005 году. Позвонил в мусарню по телефону 02, сказали ждите группу.
Но вперед группы (мусор, прокурор, медик-педик) прихилял агент похоронных спецслужб, у которого мусора в стукачах завербованы.
Я его допросил, записал ценник, и дал под сраку пинка, он с лестницы кубарем скатился, правда заяву не накатал на меня.
Я стал все делать сам, и оказалось, что все дешевле гораздо, чем спецагент рисовал.
Один бальзаматор, которого агент озвучил в 2 тыс., пришел из морга, куда я сам позвонил, и забальзамировал отца за 1 тыс. руб. в 2005 году, не знаю, какие сейчас цены.

0  0
30.12.2017 17:40
- гость -

30.12.2017 15:23
Денис30.12.2017 16:23 То есть агенты прям все стервятники
Эрг Ноор
Как человек не так давно потерявший отца Не понимаю людей говорящих о безнравственности

Все агенты отписались? Ну вот, узнал что Эр Ног похоронный агент, что естественно с этой кликухой.
Сам хотел пойти в похоронный бизнес, ибо деньги там шальные. Но не пошел, Вера в Бога не пустила на горе людском наживаться. Хотя деньги не пахнут, но на том свете они сильно для вас запахнут, когда ими будут топить костерок под вашими яйцами.

0  0
30.12.2017 18:10
- гость -


30.12.2017 17:40
- гость -


Твоя "вера в Бога" меньше чем мужские тестикулы у комара. Не позорься, анонимус.

0  0
30.12.2017 18:39
Эрг Ноор

30.12.2017 17:40
- гость -
Ты туп жалкий двуногий,что даже не знаешь откуда эта "кликуха".
А в агенты я б никогда не пошел ибо ожидать да побольше таких заказов не по фэншую.

0  0
30.12.2017 18:46
- гость -

сосед по суициду ласты склеил,агент раньше ментов приехал.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
18:40
Будьте осторожны: очевидцы сообщают о большом количестве ДТП на трассах 0
18:18
Предновогодний сюрприз: из-за аварии в поселке Лесной нет света и тепла 0
17:36
Соболиная дорожка и два Деда Мороза: душевные истории о подарках 2
17:19
Александр Карлин поручил усилить контроль за трассами в Алтайском крае 4
17:07
Климатолог предсказал рост опасных аномальных погодных явлений в России 3
16:36
Торговые центры Новосибирска эвакуируют из-за угрозы взрыва 4
16:23
Роспотребнадзор назвал самые опасные продукты с новогоднего стола 0
16:12
Ужасы и фэнтези: СМИ назвали самые ожидаемые фильмы 2018 года 2
15:43
Губернатор взял под контроль расследование ДТП с пятью погибшими на Алтае 7
15:10
Без души: жители Барнаула обсуждают поведение агентов ритуальных услуг 9
14:35
Новый год близко: в Барнауле открыли главную елку города 1
14:01
Как в Алтайском крае в январе будут выплачивать пенсии 0
13:46
Почему трассу М-52 переименовали и как она теперь будет называться? 18
13:33
Дороги в Алтайском крае будут ремонтировать по современным технологиям 2
13:14
Куда звонить в Барнауле в экстренных случаях. Инфографика 1
13:07
Спокойно и морозно: какой будет погода в новогоднюю ночь на Алтае 0
12:15
Оригинально и легко: как упаковать новогодний подарок 0
11:58
Парковки для инвалидов обязали делать возле каждого жилого дома в России 8
11:46
Почти год искали полицейские Бийска похитителя женской сумочки 1
11:21
Названы самые выгодные валюты 2017 года 0
10:32
ФАС: цены на обезболивающий препарат в России завышены в 10 раз 10
10:03
Куда сходить на новогодних каникулах в Барнауле. Инфографика 1
09:38
Полиция сообщила подробности страшного ДТП с погибшими на алтайской трассе 8
09:12
Путин простил имущественные долги россиянам 24
08:46
СМИ: ИГ взяло на себя ответственность за взрыв в петербургском магазине 0
08:23
Как встречали Новый год в годы застоя 79
08:12
Победителем шоу "Голос" стал Селим Алахяров 0
08:04
Новый год со вкусом: как заняться собой вместо изнурительной готовки 1
07:45
Съедят все: какими блюдами заинтересовать детей на Новый год 6
07:24
Как вырастут тарифы на электричество в Алтайском крае в 2018 году 23
07:03
Дизайнерскую квартиру у соснового бора продают в Барнауле за 17 млн рублей 7
06:44
Новогоднее меню: какие продукты могут стать причиной отравления 43
06:23
Не устоять: животные - хулиганы и ёлка 0
06:01
Последние выходные 2017 года в Алтайском крае стартуют со снежного шторма 0
05:23
К чему снится Новый год? 0
03:13
Медсестра на Сахалине устраивала в реанимации фотосессии с больными людьми 6
02:44
Путин поручил перейти к прямым договорным отношениям в ЖКХ 2
01:09
Школьница из Уфы сделала учителю предложение прямо на уроке 12
00:07
Песков назвал главные разочарования 2017 года 3
23:48
Женщине с отрубленными руками советуют добиться выплат от участкового 3
23:19
"Бухгалтера из Освенцима" отправили в тюрьму в 96 лет 1
23:07
Путин "обратился" к американцам: "Будущее ярче, чем когда-либо" 0
22:49
Пять человек погибли в крупном ДТП в Алтайском крае 0
22:25
Видео наезда автобуса на остановку в Москве 0
22:13
Жириновский стал первым зарегистрированным кандидатом в президенты 2
21:55
Барнаулец Михаил Меламед стал комментатором телеканала "Матч ТВ" 0
21:35
МОК одобрил парадную форму российских спортсменов на Олимпиаде-2018 1
21:18
Инфляция упала до рекорда из-за бедности россиян 3
20:33
"Ирония судьбы": женщина нашла в своей квартире под елкой пьяного студента 3
20:16
Автобус с фейерверками и петардами сгорел под Красноярском 0

© ИА «Амител», 1999 — 2017
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.