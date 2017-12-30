Несмотря на метель в Барнауле на площади Сахарова 29 декабря прошел большой праздник — открытие главной ёлки Алтайского края и снежного городка. Как пишет Катунь24, на открытие приехали жители со всего Алтайского края. Гости увидели представление со Снегурочкой и Дедом Морозом.
После сказочных приключений Дед Мороз зажег главный символ праздника — большую ель. В этом году новогодняя елка в Барнауле переливается 16 миллионами оттенков.
На площади работали аттракционы, радовали глаз, к счастью не успевшие растаять, ледяные скульптуры. А кульминацией праздника стал новогодний фейерверк. Те, кто пришел на праздник, утверждают, что получили море удовольствия. Впрочем, в социальных сетях барнаульцы выражают возмущение тем, что главная елка города открылась так рано — в рабочий день, да еще и в 17 часов вечера. У многих просто не было возможности попасть на праздник.
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