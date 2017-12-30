Губернатор Алтайского края Александр Карлин не любит пельмени, но помогает их лепить своей супруге. Любимым новогодним блюдом в семье главы региона стал запеченный гусь с гранатом, луком и грецкими орехами. Кроме этого супруга губернатора Галина Викторовна печет домашние торты "Наполеон" и "Птичье молоко". А самой лучшей новогодней елкой в семье считают алтайскую пихту. Обо все этом и многом другом супруги Карлины рассказали за лепкой пельменей телеканалу "Катунь24".
Комментарии
Самый человечьный человек!
Масквичи они такие.
или хорошее или ничего
2 минуты посмотрел больше не выдержал. обстановка в комнате какая то бюджетная, домашним уютом не дышит.
и бюджетная не в плане дешевизны, а в плане что какой-то казенщиной или канцелярщиной отдает.
Трогательно
В каком городе жто происходит , неужели мадам бросила москву , верится с трудом
"...не любит пельмени"
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Гранаты, орехи, ананасы, рябчики...
Не наш человек... отпустить бы его в маскву... но как???
Так вот она какая Галина Викторовна! Так сразу и не подумаешь, что в 2012 году она "заработала" 18,7 млн рублей, и получила третье место в списке самых богатых жён губернаторов России.
За лепкой пельменей! Самим то не смешно такое писать?
Не по этой причине с Катуни 24 журналисты бегут? Надоело показывать лубочную хрень, вместо нормальных репортажей?