Фэнтези и ужасы оказались в числе самых ожидаемых зрителями фильмов 2018 года. Список составлен по данным опроса компании Fandango.
Выяснилось, что больше всех остальных картин зрители жаждут посмотреть такие ленты, как "Мстители: Война бесконечности", "Черная пантера", "Мир Юрского периода 2", пишет deita.ru.
Кроме того зрители отметили, что с нетерпением ждут выхода фильмов "Монстро", "Хэллоуин" и "Чистка: Остров".
Самым ожидаемым семейным фильмом стала "Суперсемейка 2".
Кроме того в списке долгожданных кинолент находятся "Дэдпул 2", "Соло: Звёздные войны. Истории", а также "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда".
Комментарии
отлично.
Странно, как не стараются наши идеологи рассказать все вредную правду о пропиндостском и гей-европейском кино, россияне выбирают за свои деньги это так называемое искусство. В то время как наши художественные фильмы не достаточно находят окультуренного зрителя за его деньги?