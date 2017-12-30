Роспотребнадзор перед новогодними праздниками дал россиянам несколько советов о том, что есть, чтобы не отравиться за новогодним столом.
По сообщению ведомства, самая большая опасность, которая подстерегает россиян во время новогодних застолий, это вероятность отравления некачественными продуктами. При этом наибольшую опасность представляют многокомпонентные салаты, заправленные майонезом и сметаной, кондитерские изделия с кремом,котлеты и шаурма.
Чтобы минимизировать опасность, специалисты рекомендуют готовить данные блюда самостоятельно в домашних условиях. Хранить же их следует не дольше одних суток.
Изделия из мяса и полуфабрикаты необходимо подвергать повторной термической обработке.
Кондитерские изделия с кремом нужно хранить в холодильнике, тщательно соблюдая сроки.
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