Сообщения о минировании сразу нескольких крупных торговых центров в Новосибирске проверяют правоохранительные органы в субботу, 30 декабря. Как пишет РИА новости, в силовые структуры поступила информация, что в крупных ТЦ находятся "подозрительные предметы", сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по Новосибирской области.
В социальных сетях очевидцы сообщают об эвакуации таких центров, как "Весаль", "Сибирский молл", "Галерея Новосибирск", "Континент", "Ройял Парк", "Аура".
Во всех магазинах перед новым годом наблюдался ажиотаж. Полиция проверяет все здания.
Как сообщало ИА "Амител" , в пятницу, 29 декабря, в Барнауле из-за звонка о минировании был эвакуирован ТЦ "Огни".
Атака телефонных террористов обрушилась в пятницу и на магазины Омска и Томска. Сообщения о минировании не подтвердились.
Также напомним, с 11 сентября по России прокатилась волна телефонного терроризма. По подсчетам специалистов, в 180 городах России были "заминированы" почти 3,5 тысячи зданий.
По данным РИА новости, чаще всего звонки поступали из Сирии, Турции, Украины, США и Канады. По факту ложных сообщений о терроризме в этом году было возбуждено почти три тысячи уголовных дел.
Комментарии
Дык, вождь ведь сказал, что вот та самая контора имя которой всуе запрещено упоминать ликвидирована, а кто тогда угрожает...
Да. Странно враг ликвидирован, руководство уничтожено. Какая же мразь все это творит против народов России?
16:46 и 17:00
Балбесы, это ваши кореша и звонят после пары пузырей боярки.
30.12.2017 18:00
- гость -
Идиот, не? По сабжу пиши. Твое мнение интересно только твоим недалеким товарищам.