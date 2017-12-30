Погода в России в 2018 году будет неустойчивой — аномальное тепло будет сменяться аномальным холодом. А интенсивность опасных метеорологических явлений в России будет только нарастать. Такое прогноз на предстоящий год сделал руководитель климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин, пишут РИА Новости.
По мнению ученого, россиянам следует быть готовыми к этому. В тоже время катастрофы в этом ученый не видит, хотя ущерб эти явления будут наносить серьезный.
Кокорин подчеркнул, что тенденции изменения климата, которые наблюдаются в последние годы, продолжатся и даже усилятся. "Это значит, что погода будет неустойчивой: то две-три недели будет аномально тепло, потом столько же аномально холодно. Может быть и месяц аномально холодно, потом тепло", — сказал ученый.
Комментарии
Порошенко, Трамп, не?
Готовиться? А ничего, что в крае угля людям нет, не продают, зато почему-то в мешках продают.
Настрадамус хренов)