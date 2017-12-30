В связи с ухудшением погоды в Алтайском крае губернатор Александр Карлин поручил усилить контроль за обстановкой на дорогах региона. Как сообщает официальный сайт правительства, в готовность приведено около тысячи единиц дорожной снегоуборочной техники.За дорожной обстановкой в крае следят диспетчерские службы "Алтайавтодора" и Управления федеральных автомобильных дорог "Алтай".
Как сообщало ИА "Амител" , на территории Алтайского края 30 декабря действует штормовое предупреждение. В регионе наблюдается усиление ветра до 15-20 метров в секунду с порывами до 25 метров в секунду, снег, метель, на дорогах заносы. В ближайшие часы ожидается резкое похолодание.
Водителям настоятельно рекомендуют отменить поездки за пределы населенных пунктов, особенно в темное время суток. А также в очередной раз напоминают о соблюдении правил дорожного движения, в том числе скоростного режима и дистанции.
В случае ДТП необходимо немедленно обращаться в службу спасения, звонить с мобильных телефонов по номерам "101" и "112".
Телефоны диспетчерских служб:
- дежурный Алтайавтодора: (3852) 36-31-69, 8-800-222-3169;
- дежурный Управления федеральных автомобильных дорог "Алтай": (3852) 63-14-59;
- дежурный службы МЧС: (3852) 20-26-10;
- дежурный УГИБДД: (3852) 39-35-86.
Комментарии
Молодец, что напоминает и предупреждает. Люди, берегите себя. Не рискуйте по напрасну.
Популист бумажный!Сам то в курсе,что поручил????
30.12.2017 17:22
- гость -
Ангела Хранителя всем!
18:15 От таких,как Бикташев или эта 20 ти летняя курица ангелов не напасешься(((