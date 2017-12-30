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Предновогодний сюрприз: из-за аварии в поселке Лесной нет света и тепла

, ИА "Амител"
Порыв кабеля привел к отключению электричества в поселке

Шесть часов без электричества, а соответственно, и без тепла, находятся жители поселка Лесной Первомайского района. Как сообщила порталу Amic.ru  жительница поселка Олеся, свет отключили в 12 часов дня.

"А раз нет электричества, не работают и котлы, в домах прохладно. Да и Новый год завтра. Готовиться нам бы надо", — говорит читательница портала.

В диспетчерской службе сообщили, что где-то порвался кабель и пообещали дать энергию через пару часов. В 16 часов жителям объявили, что свет дадут в 17-30, но до сих пор его нет.

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Комментарии

30.12.2017 20:06
- гость -

А печки где?

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