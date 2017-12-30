Шесть часов без электричества, а соответственно, и без тепла, находятся жители поселка Лесной Первомайского района. Как сообщила порталу Amic.ru жительница поселка Олеся, свет отключили в 12 часов дня.
"А раз нет электричества, не работают и котлы, в домах прохладно. Да и Новый год завтра. Готовиться нам бы надо", — говорит читательница портала.
В диспетчерской службе сообщили, что где-то порвался кабель и пообещали дать энергию через пару часов. В 16 часов жителям объявили, что свет дадут в 17-30, но до сих пор его нет.
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А печки где?