Фото: Барнаул.22
О серьезной аварии на трассе Барнаул — Шипуново сообщают участники группы Барнаул.22. По словам очевидцев на этом участке разбились три авто. В комментариях пишут, что все живы.
Поступают сообщения и о других авариях на трассах Алтайского края. Так, серьезная авария произошла между Троицким и Буланихой: столкнулся микроавтобус и "Лада". Все живы, но в очень тяжелом состоянии. "Сегодня дорога один сплошной лёд" — пишут комментаторы.
Накануне, 29 декабря в Алтайском крае произошла крупная авария, в которой погибли пятеро человек, в том числе пятилетняя девочка.
Напомним, в Алтайском крае действует штормовое предупреждение из-за непогоды. Днем 30 декабря был сильный снегопад. В ближайшие часы ожидается серьезное похолодание. ГИБДД рекомендует водителям не выезжать за пределы населенных пунктов. Губернатор Алтайского края в связи с непогодой отдал поручение усилить контроль за трассами края.
Комментарии
Вместо писанины надо бы проблемные участки реагентами обработать! Балаболы!
Молодцы, что публикуют предостережение. Каждый занимается своей работой. Предупрежден, значит вооружен. Это не пустое балабольство, а настоящая мужская работа.
Олени выпиливаются сами, в опу химию! Нет зимней резины - нет места на дороге!
Еще и умение ездить нужно вместе с правами покупать!! А реагентами всю землю не засыпешь !!
Олени выпиливаются сами, в опу химию! Нет зимней резины - нет места на дороге
-дурачек малолетний явно писал. который ни дня не бы за рулем. искренне считает что наличие зим.резины 100% спасет его от ДТП.
30.12.2017 20:56
VIK
Смешной ты такой! Не ты, так в тебя какой-нибудь олень или олениха въедет...
-дурачек малолетний явно писал. который ни дня не бы за рулем. искренне считает что наличие зим.резины 100% спасет его от ДТП.
ну почему не был? он проехал по бесснежному Барнаулу с инструктором 10 км.
30.12.2017 21:15
- гость -
Тебя не спасет. Тебя мог латекс спасти, но папка пренебрег, наверное пьяный был