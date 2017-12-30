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Собчак собрала больше всех денег на предвыборную борьбу и потратила 3,6 млн

, ИА "Амител"
У Жириновского же на счету всего 1,20 рубля. Из них он ничего не потратил

На сбор подписей в свою поддержку в качестве кандидата в президенты Ксения Собчак потратила 3, 65 млн рублей. Это больше, чем остальные кандидаты. На сайте Центральной избирательной комиссии опубликованы данные о поступлении и расходовании средств избирательных фондов пяти кандидатов по состоянию на 27 декабря.

Кроме Ксении Собчак опубликованы данные Максима Сурайкина, Григория Явлинского, Бориса Титова и Владимира Жириновского. Они первыми прошли процедуру выдвижения и открыли специальный избирательный счет.

Как следует из опубликованных данных, самая большая сумма поступила в фонд Собчак. Всего 19,4 млн рублей.

В фонд Титова поступило 10,7 млн рублей. Из 1,8 млн рублей он потратил на изготовление агитационной продукции. Явлинский также получил около 10 млн рублей. 1,3 млн он потратил на сбор подписей. У Сурайкина: всего 350 тыс. рублей, из них 220 тыс. было потрачено на сбор подписей.

У Жириновского же на счету всего 1,20 рубля. Из них он ничего не потратил.


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Комментарии

30.12.2017 22:38
- гость -

у Сабачачки папа вор , прятался от правосудия за бугром.
Бабла кашолке на выборы натырил

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31.12.2017 00:13
Павсекакий

"у Сабачачки папа вор , прятался от правосудия за бугром."
--------
А кто папу то за бугор вывез? Скажите, как его зовут?
Пу!.....
дочь за отца не отвечает

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