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Сотрудники ФСБ России установили личность и задержали вероятного организатора и непосредственного исполнителя подрыва самодельного взрывного устройства, осуществленного в петербургском магазине, передает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей Федеральной службы безопасности.
Отмечается, что в данный момент передан сотрудникам Следственного комитета, проводится допрос подозреваемого. Органы следствия намерены выходить в суд с ходатайством об аресте задержанного.
Напомним, взрыв в питерском магазине "Перекресток" произошел 27 декабря. В результате пострадали 18 человек. Президент России Владимир Путин назвал случившееся терактов.
Позже запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрыв.
Однако в РФ данное заявление террористов расценили не иначе, как пиар. В частности, о этом заявил сенатор Франц Клинцевич.
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