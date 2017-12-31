Фото: altairegion22.ru
Губернатор Алтайского края Александр Карлин поздравил земляков с Новым годом и наступающим Рождеством пожелав, чтобы 2018-й стал временем оправдывающихся надежд.
"Дорогие друзья! Поздравляю вас с Новым, 2018-м, годом и Рождеством! Чувство радостного ожидания праздника знакомо нам с детства. Мы встречаем его с надеждой и волнением, верим в самое лучшее и светлое. А от наступающего года ждем только хороших событий", — цитирует слова главы региона пресс-служба краевого правительства.
По словам Карлина, вызывает чувство гордости то, что "за последние годы регион значительно укрепился на позициях продовольственного тыла государства, центра российского сельхозмашиностроения, территории с высоким курортным, туристическим, оборонным потенциалом".
Губернатор уверен, что впереди — новые цели, замыслы и решения.
"Я сердечно благодарю земляков за работу по развитию малой родины. У каждого жителя края есть свои достижения…Новый год и Рождество — это праздники, которые дарят веру в счастье и согревают нашу жизнь теплом. Искренне желаю, чтобы этот год стал для вас временем оправдавшихся надежд. Пусть в каждой семье воцарятся мир и согласие, пусть добро и счастье войдут в каждый дом!", — резюмировал Александр Карлин.
Комментарии
"за последние годы регион значительно укрепился на позициях" ... самого нищего региона занимая второе место с конца. Хуже только в Дагестане.
Уйди!!!
И в самом деле, надо, чтоб исполнилась, наконец, самая заветная мечта жителей края, с которой они связывают надежду на улучшение жизни. А то устали уже ждать...
Никто особенно не сомневается в том, что разного рода непопулярные меры в экономической и социальной сфере оттягиваются до 18 марта. А после этого возможно повышение налогов, замораживание пенсий и других социальных выплат, сворачивание социальных программ. Социально-политическая ситуация в стране может предельно накалиться.
Можно отметить, что в 2018 году против России будут наверняка вводиться дополнительные экономические санкции. Прежде всего, «адресные» санкции по результатам определения «целей» из ближайшего окружения Владимира Путина, как это предусматривает американский закон от 2 августа 2017 года.
И ещё замораживание международных резервов Российской Федерации, размещённых в виде казначейских бумаг США и других стран Запада, а также в виде валютных депозитов в иностранных банках. Думаю, что неспроста американский банк Mellon заморозил 22 млрд долларов средств, принадлежащих Национальному фонду Казахстана.
Под «дамокловым мечом» американских санкций находятся активы Банка России в виде облигаций казначейства США на сумму свыше 100 млрд долларов. Плюс к этому несколько десятков миллиардов долларов валюты на счетах банков США.
Продолжится процесс экономической стагнации и обнищания народа, который будет камуфлироваться вербальными интервенциями наших чиновников и лукавой статистикой Росстата.
Это называется - дразнить гусей. В нищем регионе рассказывать про изыски новогоднего стола первого лица - ну как-то, мягко говоря, нехорошо. Народ может обидеться. Ведь у многих, кроме вареной картохи да огурчиков со своего огорода на стол поставить нечего. Ибо в Алтайском крае стабильно растут только цены.
Вместе с путиным бы сделали подарок -ушли на пенсию
В Дагестане лучше- муфтий вот свою бабу пихает в жернова справедливых выборов, а мы пильмени лепим из чего ВГТРК послал.
Бикташещивна будет процветать?
Весьма показательны слова, которые были использованы в обращении:
"ждём ... событий" и "пусть". Они означают пассивную позицию наблюдателей, а не активную позицию строителей нашего будущего!
Vanya Russian_google, а что вы хотели? Чтобы он честно сказал, что если сидеть на жoпе ровно и ждать, с надеждой и волнением, лучшего и светлого, то будет нищета и путин&карлин forever?
Народ, ну хватит эту чушь нести. Я вчера не мог в двух ТЦ место для парковки найти. Лютые пробки в городе... Это те, кто картошку ест, приправы тележками вывозят
А вы как будто не знаете, что у нас традиция нажираться и напиваться на новый год? А весь основной год на дошираке
31.12.2017 13:26
Гостям
Народ, ну хватит эту чушь нести. Я вчера не мог в двух ТЦ место для парковки найти. Лютые пробки в городе... Это те, кто картошку ест, приправы тележками вывозят
Попробуй просыпаться до обеда. Вчера Ленты с Ашанами пробежали. Сегодня в Ашане осетра по 200 р. за кило взяли. И народу не было.
31.12.2017 14:32
- гость -
Родителей своих благодари, что они тебя воспитали нажираясь... Нормальные семьи так себя не вели и не ведут.