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Кандидатом в президенты России выдвинута супруга муфтия Дагестана, главред журнала "Ислам" Айна Гамзатова, передает ТАСС.
Ее выдвижение инициировала группа граждан, в которую вошли 542 человека. Как сообщила пресс-секретарь Айны Гамзатовой Гуризада Камалова, собрание инициативной группы, в которую вошли люди разных возрастов, прошло в Махачкале.
По ее словам, документы, необходимые для регистрации, будут направлены в Центризбирком до 5 января.
Айне Гамзатовой 46 лет. Она родилась 1 октября 1971 года в Махачкале. Имеет два высших образования — филологическое и юридическое. Является создателем крупного медиахолдинга, соучредителем благотворительного фонда "Путь", главредом журнала "Ислам" и советником муфтия Дагестана по связям с органами власти, общественностью и СМИ.
Комментарии
Всеми фибрами создают легитивность.
Да все понятно! Гарант т.н. только женщин побеждать может - двушечки и т.п. Убрав Навального - спасибо, что не убили, эта шпана пытается создать впечатление, что выборы в стране существуют..
Поборятся с Собчак во втором туре
Кота Барсика допустят?
Представляю встречу этой "будущей президентши" с министрами , дипломатами и т.д. Они сидят все за одним столом , а она в уголке за женским столом, или в другой комнате, в " женской половине"
Крутая тётка. Как такое возможно у них?
ОНИ открыто глумятся над нами - достойных кандидатов убивают или не допускают на выборы, а не способных к борьбе без проблем...
Кот Барсик подал заявление в ЦИК , самостоятельно, баллотируется , как самовыдвиженец
В дурдоме день открытых дверей
В следующем опять Дмитри ?