Фото: vk.com
Житель Барнаула Артур Стебунов попросил руки и сердца своей избранницы во время циркового шоу во Дворце зрелищ и спорта на глазах у 4000 тысяч человек.
Видеозапись этого незабываемого для Артура и его невесты события он опубликовал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
"Я сделал предложение во Дворце спорта! В зале было в этот момент 4000 человек. Всех с наступающим, друзья! Дарите радость своим близким!", — таким комментарием Артур сопроводил видео с предложением руки и сердца.
"Самый трогательный и волнительный момент в моей жизни", — написала на своей странице избранница молодого человека, также опубликовавшая это видео.
Комментарии
Сколько наблюдаю за молодыми парами - вывод один. Чем больше знает людей о ваших отношениях, чем пышней и роскошней свадьба, тем короче эти отношения...
"Счастье любит тишину"© Пословица
Лошара, судя по Вашему комментарию, Вы отнюдь не Лошара! Лошара это телка этого позера, не нужно быть Вангой, чтобы предсказать наматывание соплей на кулак этой дурочкой в самое ближайшее время.
Завидуйте молча !
Кому?!!!!!!!!!!!!!!!!
Влюбленным
, тем короче эти отношения...
Если еще и свадьба тематическая, типа "романтик" в карете , то считанные месяцы.
Барнаулец сделал предложение своей избраннице во время циркового шоу.
И ЧЁ?
Цирк да и только
Очередной раз видно, что
фишки.нет отдыхают. Во Дворец спорта вошло аж 4 миллиона людей!!!!!
по-моему дело было так...
Атур, а давай-ка ты мне предложение сделаешь на арене. я очень хочу, чтобы все это увидели и поставили лайки. а почему я этого хочу? ДА ПОТОМУ ЧТО Я, АДМИНИСТРАТОР!!!
Люди заплатили деньги, чтоб вот эти сопли смотреть ???