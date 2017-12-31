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Барнаулец сделал предложение своей избраннице во время циркового шоу

, ИА "Амител"
Горожанин попросил руки и сердца во Дворце зрелищ и спорта

Фото: vk.com

Житель Барнаула Артур Стебунов попросил руки и сердца своей избранницы во время циркового шоу во Дворце зрелищ и спорта на глазах у 4000 тысяч человек.

Видеозапись этого незабываемого для Артура и его невесты события он опубликовал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Я сделал предложение во Дворце спорта! В зале было в этот момент 4000 человек. Всех с наступающим, друзья! Дарите радость своим близким!", — таким комментарием Артур сопроводил видео с предложением руки и сердца.

"Самый трогательный и волнительный момент в моей жизни", — написала на своей странице избранница молодого человека, также опубликовавшая это видео.  

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

31.12.2017 09:38
Лошара

Сколько наблюдаю за молодыми парами - вывод один. Чем больше знает людей о ваших отношениях, чем пышней и роскошней свадьба, тем короче эти отношения...

"Счастье любит тишину"© Пословица

0  0
31.12.2017 10:09
- гость -

Лошара, судя по Вашему комментарию, Вы отнюдь не Лошара! Лошара это телка этого позера, не нужно быть Вангой, чтобы предсказать наматывание соплей на кулак этой дурочкой в самое ближайшее время.

0  0
31.12.2017 10:12
- гость -

Завидуйте молча !

0  0
31.12.2017 10:19
- гость -

Кому?!!!!!!!!!!!!!!!!

0  0
31.12.2017 10:33
- гость -

Влюбленным

0  0
31.12.2017 11:12
- гость -


, тем короче эти отношения...

Если еще и свадьба тематическая, типа "романтик" в карете , то считанные месяцы.

0  0
31.12.2017 12:37
Гость

Барнаулец сделал предложение своей избраннице во время циркового шоу.

И ЧЁ?

0  0
31.12.2017 12:49
Артист

Цирк да и только

0  0
31.12.2017 12:58
- гость -

Очередной раз видно, что


фишки.нет отдыхают. Во Дворец спорта вошло аж 4 миллиона людей!!!!!

0  0
31.12.2017 16:23
бяка

по-моему дело было так...
Атур, а давай-ка ты мне предложение сделаешь на арене. я очень хочу, чтобы все это увидели и поставили лайки. а почему я этого хочу? ДА ПОТОМУ ЧТО Я, АДМИНИСТРАТОР!!!

0  0
31.12.2017 18:09
- гость -

Люди заплатили деньги, чтоб вот эти сопли смотреть ???

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