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Жизнь женщины унесло ДТП, случившееся в субботу, 30 декабря, в Троицком районе Алтайского края.
Как сообщили в краевой ГИБДД, согласно предварительным данным, женщина 1987 года рождения, управляя автомобилем Honda Odyssey, во время обгона выехала на встречную полосу и допустила столкновение с автомобилем ВАЗ-21074 под управлением мужчины 1962 года рождения.
В результате ДТП в больнице от полученных травм скончалась пассажир ВАЗа – женщина 1958 года рождения. Водители автомобилей, а также два несовершеннолетних пассажира автомобиля Honda и один несовершеннолетний пассажир автомобиля ВАЗ получили телесные повреждения.
Сотрудники Госавтоинспекции незамедлительно выехали на место происшествия. В настоящее время проводится проверка, и выясняются все обстоятельства случившегося.
Комментарии
Страна должна развиваться, нужны загородные дороги без встречного движения, велика Россия, но земли не хватает... А населению пора уже делать вывод - вы за вложения в экономику США, за войны и воровство или за Развитие России?!
Согласен. Стройте четырехполосные дороги с разделителями! Как Кемерово-Новокузнецк, например. Я не дворцы олигархам и Олимпиады. Людей гибнет на дорогах, как война идет.
Впрочем это олигархическое гнездо уже не переделать. Косточки народу кидают. Делайте правильный выбор в марте 2018. Потом только через 6 лет.