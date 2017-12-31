Фото: кадр из видео
Партия "Единая Россия" была вынуждена удалить видеоролик с Дедом морозом и девочкой, которая просит зимнего волшебника, чтобы Владимир Путин стал президентом.
Как передает ТАСС, видео было удалено после жалобы штаба Ксении Собчак в ЦИК и прокуратуру. По мнению юристов Собчак, ролик представляет собой незаконную агитацию.
Напомним, что в видео ЕР, девочка просит Деда Мороза сделать так, чтобы Путин стал президентом. Волшебник отвечает ребенку, что получает много таких пожеланий.
В "Единой России" назвали данное видео "сугубо информационным" и рассказывающем о результатах работы "Единой России" за год.
Комментарии
Посмотреть и блевануть я успел. Фууу твари!
Символично, что партия жуликов и воров за Путина!
Путин уже миллион раз доказал всему народу, всему миру, что он трусливый, никудышный, бестолковый и неполноценный соперник, он не достоин настоящих выборов, он боится собственного народа.
Народ, очевидно видит себя в Путине, иначе не объяснить почему терпит его...
Не ту страну назвали Гондурасом ...
Как девочке с таким позором жить ???