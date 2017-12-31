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Комментарии
С Новым Годом, Лешенька. Скорейшего тебе выздоровления, и чтоб посох деда мороза не мешал тебе при ходьбе, тварь
Сейчас отметит освобождение и новый год, и в путь дорогу...
Простить и пожалеть
да здрастует наш ссуд, самый гуманый съуд вмире!
Хорошо что сегодня выпью,и не куда не поеду и не пойду. А как завтра быть? Корреспонденты взяли бы ,да и сфотали на какой машине этого утырка встречают, ну штоб было понятно какая у дитя судьи будет свадьба?
С НОВЫМ ГОДОМ ЛЕХА!!!
СУДЬИ ЛОХИ !!!
Не, ну когда эти осуждают Навального, чтобы не допустить его до т.н. выборов тут мы ликуем...
пусть сдохнет в муках
Давите людей вам ничего за это не будет !!!
Многие смотрели сериал МЕЧ, пора создавать такую же группу, время пришло ...
31.12.2017 11:21
Колян
Вот из за таких мыслей похоже больше и не показывают сериал.
Родственники уж киллера бы наняли, если сами не могут
Есть более простой и более законный способ - не голосить за Путина в марте 2018 года!
Дома НГ встретит, покушает вкусно, выпьет сладко, салют посмотрит. А кто-то из-за этой свиньи поганой будет смотреть на фото родного человека которого уже нет...
9 рублей - раз, 9 рублей - два, 9 рублей - три. Правосудие продано! (с)
Показательный плевок перед новым годом людям. Ждем следующие ...
Пишите Бастрыкину. Путин не имеет права вмешиваться в дела судов. По закону он только может помиловать, но тут это не требуется
За то в новостях: "Губернатор взял под контроль расследование ДТП с пятью погибшими на Алтае" Что там под контроль брать не понятно и так всё очевидно. А вот тут этот же губернатор помалкивает.
Короче все теперь могут пить и по пешикам ездить.Погнали!Ух вдоль по Ленинскому, да по тротуарам.Кто больше набьёт!GTA.
Это позор судье на всю Россию.Вот она, корупция.И всем по фиг.На голову своему народу срут.А мы молчим.
Обтекайте!
Кто недоволен, обращайтесь в суд!
Этот виновник дтп уже накликал смертельную болезнь и ждет его хоспис до его кончины.
Щас его уже умыли обцеловали и за стол с водовкой посадили. За турму рассказывает. И здравицы слушает.
Удивляемся, почему экономика не растёт? Видимо, причины в этих мелочах...
Всем цыц... Правосудие свершилось. Убийца должен быть свободен, именем Государства.
Хе-хе, Путин форэва!
-- А кто такие эти полицейские? -- спросила Селедочка. -- Бандиты! -- с раздражением сказал Колосок. -- Честное слово, бандиты! По-настоящему, обязанность полицейских -- защищать население от грабителей, в действительности же они защищают лишь богачей. А богачи-то и есть самые настоящие грабители. Только грабят они нас, прикрываясь законами, которые сами придумывают. А какая, скажите, разница, по закону меня ограбят или не по закону? Да мне все равно! -- Тут у вас как-то чудно! -- сказал Винтик. -- Зачем же вы слушаетесь полицейских и еще этих… как вы их называете, богачей? -- Попробуй тут не послушайся, когда в их руках все: и земля, и фабрики, и деньги, и вдобавок оружие"!
Порешали, Отбашляли, все ок