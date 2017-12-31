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Новости

Виновник смертельной аварии на BMW X5 в Барнауле вышел на свободу

, ИА "Амител"
Как сообщили в краевом УФСИН, в данный момент Алексей Бикташев покинул исправительное учреждение
Фото: vk.com/barneos22
 
Водитель автомобиля BMW X5 Алексей Бикташев, который был признан виновным в совершении в Барнауле смертельной аварии с двумя жертвами, отпущен из исправительного учреждения.
 
"УФСИН России по Алтайскому краю информирует, что документы на освобождение Алексея Бикташева поступили в учреждение. В настоящее время, по решению суда Алексей Бикташев освобожден из учреждения УИС края", — сообщили в региональном управлении Федеральной службы исполнения наказаний.
 
Напомним, 28 декабря Алтайский краевой суд в апелляционном порядке рассмотрел вопрос об освобождении Бикташева от отбывания наказания по причине тяжелой болезни и принял решение в пользу водителя BMW X5. 
 
 
Как неоднократно сообщал портал Amic.ru, смертельное ДТП произошло в апреле этого года в самом центре Барнаула, когда молодой человек в состоянии опьянения за рулем автомобиля BMW X5 на огромной скорости проехал перекресток проспекта Ленина и улицы Молодежной красный свет и врезался в другой автомобиль. После столкновения иномарка сбила девушку-пешехода.
 
В результате трагического инцидента погибли 27-летняя девушка и 62-летний мужчина. Водителя BMW Алексея Бикташева приговорили к шести годам колонии-поселения.
Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

31.12.2017 10:22
Пионер

С Новым Годом, Лешенька. Скорейшего тебе выздоровления, и чтоб посох деда мороза не мешал тебе при ходьбе, тварь

0  0
31.12.2017 10:27
- гость -

Сейчас отметит освобождение и новый год, и в путь дорогу...

0  0
31.12.2017 10:42
- гость -

Простить и пожалеть

0  0
31.12.2017 10:51
- гость -

да здрастует наш ссуд, самый гуманый съуд вмире!

0  0
31.12.2017 10:52
- гость -

Хорошо что сегодня выпью,и не куда не поеду и не пойду. А как завтра быть? Корреспонденты взяли бы ,да и сфотали на какой машине этого утырка встречают, ну штоб было понятно какая у дитя судьи будет свадьба?

0  0
31.12.2017 10:56
iOne

С НОВЫМ ГОДОМ ЛЕХА!!!
СУДЬИ ЛОХИ !!!

0  0
31.12.2017 11:07
- гость -

Не, ну когда эти осуждают Навального, чтобы не допустить его до т.н. выборов тут мы ликуем...

0  0
31.12.2017 11:08
- гость -

пусть сдохнет в муках

0  0
31.12.2017 11:10
Бикташевым

Давите людей вам ничего за это не будет !!!

0  0
31.12.2017 11:21
Колян

Многие смотрели сериал МЕЧ, пора создавать такую же группу, время пришло ...

0  0
31.12.2017 11:33
- гость -


31.12.2017 11:21
Колян

Вот из за таких мыслей похоже больше и не показывают сериал.
Родственники уж киллера бы наняли, если сами не могут

0  0
31.12.2017 11:33
- гость -

Есть более простой и более законный способ - не голосить за Путина в марте 2018 года!

0  0
31.12.2017 11:39
Павлик


Дома НГ встретит, покушает вкусно, выпьет сладко, салют посмотрит. А кто-то из-за этой свиньи поганой будет смотреть на фото родного человека которого уже нет...




0  0
31.12.2017 11:39
- гость -

9 рублей - раз, 9 рублей - два, 9 рублей - три. Правосудие продано! (с)

0  0
31.12.2017 11:48
- гость -

Показательный плевок перед новым годом людям. Ждем следующие ...

0  0
31.12.2017 11:49
- гость -

Пишите Бастрыкину. Путин не имеет права вмешиваться в дела судов. По закону он только может помиловать, но тут это не требуется

0  0
31.12.2017 11:50
- гость -

За то в новостях: "Губернатор взял под контроль расследование ДТП с пятью погибшими на Алтае" Что там под контроль брать не понятно и так всё очевидно. А вот тут этот же губернатор помалкивает.

0  0
31.12.2017 12:12
- гость -

Короче все теперь могут пить и по пешикам ездить.Погнали!Ух вдоль по Ленинскому, да по тротуарам.Кто больше набьёт!GTA.

0  0
31.12.2017 12:39
- гость -

Это позор судье на всю Россию.Вот она, корупция.И всем по фиг.На голову своему народу срут.А мы молчим.

0  0
31.12.2017 12:40
Гость

Обтекайте!

0  0
31.12.2017 12:53
Володимер

Кто недоволен, обращайтесь в суд!

0  0
31.12.2017 13:14
Гость

Этот виновник дтп уже накликал смертельную болезнь и ждет его хоспис до его кончины.

0  0
31.12.2017 13:26
- гость -

Щас его уже умыли обцеловали и за стол с водовкой посадили. За турму рассказывает. И здравицы слушает.

0  0
31.12.2017 14:15
Сергей

Удивляемся, почему экономика не растёт? Видимо, причины в этих мелочах...

0  0
31.12.2017 14:20
- гость -

Всем цыц... Правосудие свершилось. Убийца должен быть свободен, именем Государства.

0  0
31.12.2017 14:27
Поклонник Путина

Хе-хе, Путин форэва!

0  0
31.12.2017 14:30
Поклонник Путина

-- А кто такие эти полицейские? -- спросила Селедочка. -- Бандиты! -- с раздражением сказал Колосок. -- Честное слово, бандиты! По-настоящему, обязанность полицейских -- защищать население от грабителей, в действительности же они защищают лишь богачей. А богачи-то и есть самые настоящие грабители. Только грабят они нас, прикрываясь законами, которые сами придумывают. А какая, скажите, разница, по закону меня ограбят или не по закону? Да мне все равно! -- Тут у вас как-то чудно! -- сказал Винтик. -- Зачем же вы слушаетесь полицейских и еще этих… как вы их называете, богачей? -- Попробуй тут не послушайся, когда в их руках все: и земля, и фабрики, и деньги, и вдобавок оружие"!

0  0
31.12.2017 17:04
Миша

Порешали, Отбашляли, все ок

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