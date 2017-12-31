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Глава Барнаула Сергей Дугин в канун Нового года обратился к жителям краевой столицы и поздравил их с наступающим главным зимним праздником и Рождеством.
"Эти по-настоящему семейные праздники объединяют нас своим теплом, наполняют сердца надеждой, верой и любовью. 2017 год принес немало побед и достижений. Это было время плодотворной работы, направленной на развитие нашего родного города. Благодарю барнаульцев за активное участие в жизни краевой столицы. Все сделанное – результат наших общих усилий и поддержки федеральных и краевых органов власти", — цитирует градоначальника пресс-центр городской администрации.
По словам Дугина, в 2018-м в краевом центре продолжится реализация приоритетных федеральных проектов по ремонту дорог и благоустройству. Горожан ждет строительство новых школ, реконструкция исторических объектов, а обустройство городских парков выйдет на новый уровень.
"Как сложится новый 2018-й год во многом зависит от нас. Желаю, чтобы Новый год принес счастье и благополучие в каждый дом. Пусть исполнятся все самые заветные желания!", — добавил глава города.
Комментарии
А Мы то как вас блогодарим.