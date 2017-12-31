Фото: youtube.com
Традиционное новогоднее обращение президента России Владимира Путина на этот раз не обойдется без новшеств.
Как ранее сообщал Первый канал, трансляция речи главы государства в 23:55 по местному времени будет обеспечена во всех без исключения 11 часовых поясах нашей страны. Это значит, что впервые все граждане РФ смогут увидеть поздравление от президента в полночь по своему времени.
Ранее, напомним, трансляция программ Первого канала осуществляется в пяти вещательных зонах. В этой связи зрители из других часовых поясов могли видеть обращение президента раньше либо позже полуночи в своей часовой зоне.
Для исправления такой несправедливости телевизионщикам пришлось задействовать группировку космической связи, спутники и кабельные сети.
Кроме того напомним, не исключено, что само обращение Владимира Путина к согражданам станет несколько иным. По информации некоторых СМИ, в новогоднем обращении президента на сей раз планируется уйти от статичности, и в итоге ролик будет записан с разных точек и с проходом по Кремлю.
Насколько оправдаются эти прогнозы россияне смогут узнать совсем скоро.
Комментарии
Скажи-"Я устал я ухожу", ну сделай ты для россиян праздник, как твой предшественник! Хоть раз в жизни сделай что-нибудь хорошее
18 серия....многосерийного фильма "Поздравление президента Путина " Комедийный сериал с элементами ужаса и мистики...За 18 серий,чего только не было....и военные действия как внутри страны,так и за её пределами,и вереница выборов,тусклых,скандальных и по факту без альтернативных...аннексии, санкции и прочая,прочая....И в 18 серии будут все те же обещания,посулы и призывы...Главный актер постарел,хотя и молодится,сериал то многосерийный и только он знает сколько серий еще будет...серий на 20 еще, его хватит...И как стареющая прима...правдами и не правдами....защищает свою роль.За границу этот сериал не продашь...спроса нет.А на внутреннем рынке...у зрителя альтернативы нет....разинув рот,смотрит,что показывают.
Пока народу этот сериал не надоест он так и будет.
Помню в молодости, мы над поздним Брежневым смеялись. Вернее, просто слушали и улыбались. Позднего Путина, Мы уже просто презираем и ненавидим. Разницу чувствуете????
Откуда у них столько ненависти к Народу- один пельмени с добрым лицом лепит, другой из хоромов с невинным мордам будет чревовещять?
Недостаток хлеба планируется компенсировать увеличением зрелищ.
С Новым годом! ..и это все..
скукожились, раньше в СССР 12 часовых поясов было...и не было проблем с поздравлениями к Новому году...