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Президент России в последний официальный рабочий день этого года, 29 декабря, подписал 64 федеральных закона, сообщает Lenta.ru.
Большинство документов вносят изменения в действующее законодательство. В числе одобренных Путиным нормативных актов – освобождение индивидуальных предпринимателей и физлиц от выплат долгов по налогам, сформированных до 1 января 2015 года.
Кроме того, внимания заслуживают законы о повышении МРОТ до уровня прожиточного минимума и о продлении программы выплат материнского капитала.
Также президент санкционировал закрепление за многофункциональными центрами функций по составлению записей актов гражданского состояния, выдаче свидетельств о рождении и свидетельств о смерти.
Кроме прочего Путин подписал закон о создании реестра коррупционеров.
Комментарии
Рука не устала?
С трудом верится что это всё будет исполняться
а те, кто как последний лашара уплачивал налоги - все вернут? Или можно уже сейчас не платить и к выборам - 2024 все простят?
Торопыжка наш торопиться подобреть к лохастеньким голосунам.
Можно не платить, на приставы потом затрахают - арест счетов, запрет на выезд.
Всё! Теперь праздничный бокал ему не поднять. "Рука врагов колоть устала".
Изображает бурную деятельность, и исключительно на пользу людям. Только отчего мы всё беднее и беднее живём?
подписал закон о создании реестра коррупционеров.
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Наверное, премию планирует им выписать.
Что ни сделаешь, чтобы набрать 146% и ведь наберет!
А он их хоть читал?
Нужен один закон - смертная казнь за коррупцию в органах власти и силовых структурах с конфискацией имущества.
Он сам себе приговор будет подписывать - размечтались!
Все зашифровано: 1 закон "там у них" (евро+доллар)/2 = 64 закона в России, такое вот на сегодня соотношение, по денежке живем...
Ельцин вдумчивей "работал с документами"
Этот, наверное, сильно не вчитывается...
Хоть один закон в пользу народа подписан?