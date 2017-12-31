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Президент Путин за один день подписал 64 новых закона

, ИА "Амител"
Среди одобренных законов – освобождение от налогов, повышение МРОТ и продление программы материнского капитала

Фото: tvc.ru

Президент России в последний официальный рабочий день этого года, 29 декабря, подписал 64 федеральных закона, сообщает Lenta.ru.

Большинство документов вносят изменения в действующее законодательство. В числе одобренных Путиным нормативных актов – освобождение индивидуальных предпринимателей и физлиц от выплат долгов по налогам, сформированных до 1 января 2015 года.

Кроме того, внимания заслуживают законы о повышении МРОТ до уровня прожиточного минимума и о продлении программы выплат материнского капитала.

Также президент санкционировал закрепление за многофункциональными центрами функций по составлению записей актов гражданского состояния, выдаче свидетельств о рождении и свидетельств о смерти.

Кроме прочего Путин подписал закон о создании реестра коррупционеров.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

31.12.2017 12:08
Благодетель Х

Рука не устала?

0  0
31.12.2017 12:14
- гость -

С трудом верится что это всё будет исполняться

0  0
31.12.2017 12:23
22

а те, кто как последний лашара уплачивал налоги - все вернут? Или можно уже сейчас не платить и к выборам - 2024 все простят?

0  0
31.12.2017 12:25
- гость -

Торопыжка наш торопиться подобреть к лохастеньким голосунам.

0  0
31.12.2017 12:29
- гость -

Можно не платить, на приставы потом затрахают - арест счетов, запрет на выезд.

0  0
31.12.2017 12:56
- гость -

Всё! Теперь праздничный бокал ему не поднять. "Рука врагов колоть устала".
Изображает бурную деятельность, и исключительно на пользу людям. Только отчего мы всё беднее и беднее живём?

0  0
31.12.2017 13:17
- гость -

подписал закон о создании реестра коррупционеров.
-------------

Наверное, премию планирует им выписать.

0  0
31.12.2017 13:57
- гость -

Что ни сделаешь, чтобы набрать 146% и ведь наберет!

0  0
31.12.2017 14:01
- гость -

А он их хоть читал?

0  0
31.12.2017 14:01
- гость -

Нужен один закон - смертная казнь за коррупцию в органах власти и силовых структурах с конфискацией имущества.

0  0
31.12.2017 14:06
- гость -

Он сам себе приговор будет подписывать - размечтались!

0  0
31.12.2017 14:26
Лехаем

Все зашифровано: 1 закон "там у них" (евро+доллар)/2 = 64 закона в России, такое вот на сегодня соотношение, по денежке живем...

0  0
31.12.2017 16:24
- гость -

Ельцин вдумчивей "работал с документами"
Этот, наверное, сильно не вчитывается...

0  0
31.12.2017 16:27
- гость -

Хоть один закон в пользу народа подписан?

0  0
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