Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru, instahram.com
Новый 2018-й год уже на носу. Барнаульцы занимаются последними приготовлениями к празднику, а в социальных сетях делятся своим настроением, подводя итоги уходящего года.
В лесу родилась елочка...🎄 Продолжите, в комментариях🙌 Автор фото @tatka_shremzer ________________________________________________________Чтобы увидеть ваши 🏙фотки у нас в паблике, отмечайте нас на фото или отправляйте нам в Direct 😉 #gorod_barnaul #barnaul #Siberia #городбарнаул #барнаул #altay #алтайскийкрай #алтай #сибирь
В последний день 2017 года не хочу подводить итоги или ставить цели на 2018 год, знаю что все будет если действовать, а не ждать чуда 🤗 . Всех с наступающим 🎉🎉🎉 . . . #фрифемели #барнаул #новыйгод #скороновыйгод #сахарова #сибирь #праздник #чудо #итогигода #новый2018 #снег #снегопад #barnaul #freefamily #счастье
"Ведь, если настроение не новогоднее, Значит, просто не с теми празднуешь." 🎄🎄🎄🎄🎄 . Просто проведите сегодняшний день настолько счастливо, насколько хотели бы, чтобы был счастливым весь ваш следующий год 😘❄️ . С наступающим ☃️🎁🥂 . P. S. Помните, всё дело в восприятии, мы сами создаём себе настроение, всё в нашей голове и не зависит от внешних факторов 😉✨ #праздниккнамприходит🎄 #новогодняясказка #снаступающим🥂 #новыйгод2018 #зима❄️ #барнаул #новосибирск #екатеринбург #нижнийтагил
Довольная Полинка ☺️☺️☺️ . Сегодня проснулась утром и говорит: — Мам, уже можно под елочкой подарки смотреть?))) . Объяснили что только завтра, терпеливо ждем завтрашнего утра — раньше подарки дарить не будем 🤗 . . . #фрифемели #изжизниполины #скороновыйгод #зима #сибирь #барнаул #площадьсахарова #городскаяелка #прогулка #горка #довольная #детство #счастье #подарочки
Утро доброе🙌🏼 Можно сказать уже почти новогоднее🥂🎄 . Прикол в том, что у меня весь декабрь было новогоднее настроение, а вчера оно пропало и все😹 и сегодня я проснулась и как будто обычный день😭🤣 Че за фигня?😳🤣 . С уже почти наступившим вам 2018🥂🎉 . . #новыйгод2018 #праздниккнамприходит #новыйгодкнаммчится #новыйгодблизко #скороскороновыйгод #новогоднеенастроение #елочныешары #мечты #красноеплатье #новогодняяелка #сексишмекси #подарочки #новыйгоднаносу #новогоднеечудо #утродоброе #моеутро #волшебство #абакан #черногорск #ачинск #барнаул #бийск #горноалтайск #уланудэ #братск #междуреченск #канск #абк #городабакан
С НАСТУПАЮЩИМ, ДРУЗЬЯ!!! 🎄🎉🎁#новыйгод #праздниккнамприходит #снаступающим #2018 #россия #сибирь #алтай #алтайскийкрай #барнаул #nsk #msk #spb #счастьеесть #люблю #новыйгод2018 #красотыроссии #самсебефотограф #новогодняяфотосессия #altay #altaybestfoto #barnaulonline #barnaul #altamontesprings #2017bestnine
Последний день 2017🙌🏼 я тут поразмыслила и за ВЕСЬ 2017 ГОД у меня практически ничего не изменилось. Или просто на первый взгляд так кажется😅 Это говорит о том, что в 2018 году я должна хорошенько поработать над собой🙃 . . . . . . . . . . . . #итогигода2017 #планынановыйгод #пока2017 #елкавснегу #елкавподарок #холодноуже #красноеяблоко #зеленаяелка #зеленаязима #зима1718 #горноалтай #бийск #барнаул #новосибирск #новокузнецк #тольятти #уфа #пермь #воронеж #хабаровск #киев #владивосток #Челябинск #бишкек #минск #якутск
#символновогогода это безусловно #ёлка И так как до нового года остаётся совсем чуть, она занимает почётное место в ленте 👏🏻 а мы готовимся к встрече 2018 года 😁 Доделываем все дела, настраиваемся на праздник и ждём #00часов #я #бьютимама #мама #instamama #семья #здоровье #инстамама #рецепты #моимысли #мысливслух #beauty #beauty22 #барнаул #идукцели #путькуспеху #bloger #личныйблог #девочкитакиедевочки #себяшка #селфи #москва
Новогодняя любовь)) прошла крайняя фотосессия в этом году... Жду желающих уже в новом 2018😉 Спасибо всем кто верил в мои начинания и особенно тех кто поддерживал и помогал, последние три месяца этого года буквально изменили мою скромненькую жизнь😃 Удачи всем! Любите друг друга и будте здоровы🎄🎄🎄🎅🎁📷📷📷 . . #москва #питер #новосибирск #екатеренбург #нижнийновгород #казань #самара #челябинск #уфа #волгоград #пермь #воронеж #саратов #краснодар #тольятти #барнаул #тюмень # ижевск #владивосток #ярославль #любовь #спорт #сила #дружба #фотограф #данилыч #фотографачинск #ачинск
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