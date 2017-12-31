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Прощай, 2017-й: как барнаульцы готовятся к Новому году

, ИА "Амител"
Горожане в Instagram подводят итоги уходящего года и делятся своими ожиданиями от 2018-го

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru, instahram.com

Новый 2018-й год уже на носу. Барнаульцы занимаются последними приготовлениями к празднику, а в социальных сетях делятся своим настроением, подводя итоги уходящего года.

 

"Ведь, если настроение не новогоднее, Значит, просто не с теми празднуешь." 🎄🎄🎄🎄🎄 . Просто проведите сегодняшний день настолько счастливо, насколько хотели бы, чтобы был счастливым весь ваш следующий год 😘❄️ . С наступающим ☃️🎁🥂 . P. S. Помните, всё дело в восприятии, мы сами создаём себе настроение, всё в нашей голове и не зависит от внешних факторов 😉✨ #праздниккнамприходит🎄 #новогодняясказка #снаступающим🥂 #новыйгод2018 #зима❄️ #барнаул #новосибирск #екатеринбург #нижнийтагил

Публикация от Алёна Зевалёва (@alenazeva)

 

Утро доброе🙌🏼 Можно сказать уже почти новогоднее🥂🎄 . Прикол в том, что у меня весь декабрь было новогоднее настроение, а вчера оно пропало и все😹 и сегодня я проснулась и как будто обычный день😭🤣 Че за фигня?😳🤣 . С уже почти наступившим вам 2018🥂🎉 . . #новыйгод2018 #праздниккнамприходит #новыйгодкнаммчится #новыйгодблизко #скороскороновыйгод #новогоднеенастроение #елочныешары #мечты #красноеплатье #новогодняяелка #сексишмекси #подарочки #новыйгоднаносу #новогоднеечудо #утродоброе #моеутро #волшебство #абакан #черногорск #ачинск #барнаул #бийск #горноалтайск #уланудэ #братск #междуреченск #канск #абк #городабакан

Публикация от 💎Анна Кашкарева💎 NL (@anyta_kashkareva)

 

Последний день 2017🙌🏼 я тут поразмыслила и за ВЕСЬ 2017 ГОД у меня практически ничего не изменилось. Или просто на первый взгляд так кажется😅 Это говорит о том, что в 2018 году я должна хорошенько поработать над собой🙃 . . . . . . . . . . . . #итогигода2017 #планынановыйгод #пока2017 #елкавснегу #елкавподарок #холодноуже #красноеяблоко #зеленаяелка #зеленаязима #зима1718 #горноалтай #бийск #барнаул #новосибирск #новокузнецк #тольятти #уфа #пермь #воронеж #хабаровск #киев #владивосток #Челябинск #бишкек #минск #якутск

Публикация от Алина Авдеева (@lanaavd)

 

Уже совсем скоро 🎁🍊🎄🎆🎇🍾🥂

Публикация от Ира Южакова♏️ (@ira_yuzhakova_)

 

#символновогогода это безусловно #ёлка И так как до нового года остаётся совсем чуть, она занимает почётное место в ленте 👏🏻 а мы готовимся к встрече 2018 года 😁 Доделываем все дела, настраиваемся на праздник и ждём #00часов #я #бьютимама #мама #instamama #семья #здоровье #инстамама #рецепты #моимысли #мысливслух #beauty #beauty22 #барнаул #идукцели #путькуспеху #bloger #личныйблог #девочкитакиедевочки #себяшка #селфи #москва

Публикация от Марина Юрьевна (@afonkinamarina)

 

Новогодняя любовь)) прошла крайняя фотосессия в этом году... Жду желающих уже в новом 2018😉 Спасибо всем кто верил в мои начинания и особенно тех кто поддерживал и помогал, последние три месяца этого года буквально изменили мою скромненькую жизнь😃 Удачи всем! Любите друг друга и будте здоровы🎄🎄🎄🎅🎁📷📷📷 . . #москва #питер #новосибирск #екатеренбург #нижнийновгород #казань #самара #челябинск #уфа #волгоград #пермь #воронеж #саратов #краснодар #тольятти #барнаул #тюмень # ижевск #владивосток #ярославль #любовь #спорт #сила #дружба #фотограф #данилыч #фотографачинск #ачинск

Публикация от Даня Сидоров (@zakon_v_zakone_danila)

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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