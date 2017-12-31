Фото: vk.com/roadpatrol22
Полиция в Барнауле задержала водителя, который изначально отказался выполнить требования сотрудников ГИБДД и пытался скрыться от правоохранителей.
Как сообщили в паблике общественной организации "Дорожный патруль", около 01:00 31 декабря в дежурную часть ГИБДД от граждан поступила информация, о том что по улице Советской Армии в направлении улицы Малахова движется автомобиль "Субару" водитель которого, предположительно, находился в алкогольном опьянении.
Вскоре автомобиль был обнаружен, однако водитель отказался выполнить требования полицейских об остановке и продолжил неспешное движение по улице Малахова.
"В ходе непродолжительной погони, автомобиль был задержан. Водитель и пассажир данного автомобиля, по видимым признакам, находились в сильном алкогольном опьянении. Освидетельствование на состояние опьянения на месте водитель проходить отказался и был доставлен к врачу-наркологу. Результат — 0,870 мг/л . С результатом водитель был согласен", — отмечают в "Дорожном патруле".
В отношении водителя составлен административный материал, а автомобиль помещен на спецстоянку.
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