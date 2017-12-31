Фото: disgustingmen.com
Столичная полиция задержала 26-летнего мужчину, подозреваемого в стрельбе в центре Москвы – в результате инцидента пострадали двое людей, передает РИА Новости.
Известно, что ЧП случилось на Никольской улице близ Красной площади. По информации полиции, ранения получили 29-летний мужчина и 23-летняя девушка. Подозреваемого задержали в 05:40 на 40 километре Новорижского шоссе.
"В ходе задержания подозреваемый причинил себе телесные повреждения, сотрудники полиции передали его медикам для оказания помощи", - уточнили в правоохранительном ведомстве.
О пострадавших известно, что они находятся в тяжелом состоянии в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Комментарии