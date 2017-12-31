Фото: Личная страница Дмитрия Лукьяненко "Вконтакте"
Имя мужчины, подозреваемого в совершении взрыва в петербургском супермаркете "Перекресток" сообщили СМИ, сообщает РБК, ссылаясь сразу на несколько изданий.
Как сообщил "Интерфаксу" источник, подозреваемого зовут Дмитрий Лукьяненко. Ему 35 лет. Отмечается, что он придерживается националистических взглядов и причисляет себя к националистическому оккультному движению "Нью Эйдж" (New Age).
Издание "Фонтанка" уточняет, что подозреваемый является жителем Красносельского района и ранее он был судим за незаконный оборот наркотиков.
По информации источника ТАСС, задержанный состоял на учете в психоневрологическом диспансере.
Напомним, ранее о задержании вероятного организатора и исполнителя взрыва в "Перекрестке" сообщила ФСБ. Сам инцидент произошел вечером 27 декабря. В результате взрыва пострадали 18 человек. Президент России Владимир Путин назвал случившееся терактом.
Комментарии