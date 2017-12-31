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Правительство Японии изучает возможные сценарии широкомасштабной воны на Корейском полуострове, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Kyodo.
В числе вариантов такое развитие событий: столкновение между вооруженными силами КНДР и Южной Кореи, превентивный удар США по КНДР, вторжение южнокорейских сил в Северную Корею и ракетный удар КНДР по Японии.
Отмечается, что в случае начала войны Страна восходящего Солнца получит право задействовать соглашение о коллективной безопасности и получить военную поддержку от американцев.
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Японцы опять к войне готовятся