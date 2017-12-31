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Аналитики агентства "Автостат" назвали автомобили, которые чаще всего выставляют на продажу на вторичном рынке в нашей стране.
Проведя исследование объявлений на сайте DROM.ru, опубликованных в ноябре текущего года, эксперты пришли к выводу, что в категории машин 2007-2016 года выпуска лидером предложения является Ford Focus 2012 года выпуска.
Второе место оказалось у Toyota Corolla 2008 года выпуска. На третьей строчке расположился Hyundai Solaris 2011 года.
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Освобождаются от хлама, хорошее не продают