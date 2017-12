Фото: usiter.com

Внутреннюю систему организма, контролирующую вес тела, выявили ученые Гетеборгского университета, передает РИА Новости, ссылаясь на исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Так, ученые во время своего эксперимента имплантировали подопытным мышам тяжелые капсулы. Спустя две недели животные с искусственным лишним весом сократили потребление пищи и потеряли значительную часть жировой массы.

При этом мыши потеряли в весе именно столько, сколько весил сам искусственный балласт.

В итоге исследователи сделали вывод, что в организме присутствует внутренний механизм, который отвечает за регистрацию лишнего веса и дает команду мозгу о необходимости сокращения потребления пищи.

Ученые полагают, что за данный процесс отвечают особые клетки – остеоциты, которые находятся внутри костной ткани позвоночных животных, в том числе и у человека.