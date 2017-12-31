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Распределение федеральных субвенций регионам в размере 21,4 млрд рублей на ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка утвердило правительство России.
Как сказано на сайте кабмина, текст документа будет опубликован в ближайшее время.
"Утверждено распределение субвенций из федерального бюджета в размере 21,4 млрд рублей, предоставляемых в 2018 году бюджетам субъектов Федерации на исполнение переданных полномочий по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты семьям в связи с рождением или усыновлением первого ребёнка. Средства на эти цели предусмотрены в федеральном бюджете на 2018 год", — отмечается в сообщении кабинета министров.
Полномочия по назначению и осуществлению выплаты передаются органам государственной власти субъектов России.
Напомним, что 28 декабря президент Владимир Путин подписал закон о введении ежемесячных выплат при рождении первого ребенка.
Выплата пособий будет касаться около 340 тысяч семей ежегодно. Средний размер ежемесячной выплаты в 2018 году составит 10,5 тысячи рублей.
"Средства на эти цели предусмотрены в федеральном бюджете на 2018 год", — также поясняется в сообщении правительства.
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