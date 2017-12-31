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Сообщения о минировании аэропортов Кемерово и Омска поступили в воскресенье, 31 декабря, передает ТАСС.
Как сообщили в Кузбасском линейном управлении МВД России, после поступления сигнала к аэропорту были подтянуты все необходимые силы и средства.
Кроме того, в правоохранительные органы 31 декабря поступило сообщение о минировании аэропорта в Омске, где была проведена эвакуация.
Специалисты экстренных служб проверяют аэропорты.
Напомним, что в минувшую пятницу, 29 декабря, в Барнауле поступило сообщение о минировании ТРЦ "Огни". Здесь также была проведена эвакуация. Данные о взрывном устройстве не подтвердились.
Отметим и то, что в этом году по России прокатилась настоящая волна "телефонного терроризма". Из-за сообщений о ложном минировании зданий по всей стране эвакуировали сотни тысяч людей.
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