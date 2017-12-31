Фото: rusvesna.su
Данные, проливающие свет на размер зарплат федеральных министров, пропали с сайта Минфина РФ, сообщает РБК.
Эта информация была удалена с сайта министерства после того, как на нее стали активно ссылаться СМИ. Прежде данные относительно среднего размера зарплат каждого из министров не публиковались.
Как отмечает издание, обнародование министерских зарплат вызвало недовольство в федеральных ведомствах, а неназываемый собеседник РБК и вовсе сравнил это с "диверсией".
Между тем напомним, что исходя из теперь уже скрытых данных, самым высокооплачиваемым министром в 2016 году был как раз глава Минфина с зарплатой 1,729 млн рублей в месяц.
Комментарии
Зачем холопам знать о Нашых достижениях. А может принизили з/п- вот и осерщяли.
зарплата министра финансов больше чем у президента США. Конечно они стесняются
Значит ждем очередное повышение им зарплат. Нельзя же устаревшую информацию размещать на сайте такого уважаемого министерства...
Пусть попробуют прожить на прожиточный минимум.
ТВАРИ
Пусть попробуют прожить на прожиточный минимум.
у них для таких денег (ПМ) даже в кошельках не предусмотрены кармашки для мелочи...
Когда же они только нажрутся?!
Чё у вас чють чё -сразу твари?
Никогда. У них аппетит хороший. И совесть с ними в доле.