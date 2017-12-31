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Определен размер выплаты семьям с низким доходом из средств маткапитала

, ИА "Амител"
Если доход семьи в Алтайском крае за последние 12 месяцев был меньше 15 003 рублей, ежемесячная выплата составит 9434 рубля

Фото: vesti.ru

Размер ежемесячной выплаты семьям с низким доходом из средств материнского капитала определен в Алтайском крае, сообщили в региональном правительстве.

Заявления от нуждающихся семей на получение ежемесячной выплаты Пенсионный фонд начнет принимать после 1 января.

"Эта мера поддержки полагается только тем нуждающимся семьям, в которых второй ребенок родится или будет усыновлен после 1 января 2018 года, то есть женщина будет подавать сразу два заявления: на получение сертификата и установление выплаты. Одновременно родители ребенка смогут подать заявление на получение СНИЛС для ребенка", — добавляют в правительстве.

Для того, чтобы понять, имеет ли семья право на выплату, нужно взять общую сумму семейных доходов за последние 12 календарных месяцев, разделить ее на 12, а потом разделить на количество членов семьи, включая рожденного второго ребенка.

"Если полученная величина меньше полуторакратного прожиточного минимума трудоспособного гражданина в регионе проживания семьи, можно идти в Пенсионный фонд и подавать заявление на ежемесячную выплату", — уточняют в краевом отделении ПФР.

Если доход семьи в Алтайском крае за последние 12 календарных месяцев был меньше 15 003 рублей, то ежемесячная выплата составит 9434 рубля.

Выплаты прекращаются в том случае, если материнский капитал использован полностью, семья меняет место жительства или ребенку исполнилось полтора года.
 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

31.12.2017 18:10
- гость -

Будет на что бухнуть.

0  0
31.12.2017 18:16
- гость -

Савершенна точна.Путинский рижим поощряет пьянство.

0  0
31.12.2017 18:32
Пионер

того, чтобы понять, имеет ли семья право на выплату


С НГ, редакция)))

0  0
31.12.2017 19:05
- гость -

Откуда в Нашем крае,со средней зарплатой свыше 38 тысяч рублей, может быть доход меньше 15 тыс. на человека?

0  0
31.12.2017 20:24
- гость -

Если людям нужны эти 9434 рубля, то это говорит об их нищете.

0  0
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