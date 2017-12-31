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Размер ежемесячной выплаты семьям с низким доходом из средств материнского капитала определен в Алтайском крае, сообщили в региональном правительстве.
Заявления от нуждающихся семей на получение ежемесячной выплаты Пенсионный фонд начнет принимать после 1 января.
"Эта мера поддержки полагается только тем нуждающимся семьям, в которых второй ребенок родится или будет усыновлен после 1 января 2018 года, то есть женщина будет подавать сразу два заявления: на получение сертификата и установление выплаты. Одновременно родители ребенка смогут подать заявление на получение СНИЛС для ребенка", — добавляют в правительстве.
Для того, чтобы понять, имеет ли семья право на выплату, нужно взять общую сумму семейных доходов за последние 12 календарных месяцев, разделить ее на 12, а потом разделить на количество членов семьи, включая рожденного второго ребенка.
"Если полученная величина меньше полуторакратного прожиточного минимума трудоспособного гражданина в регионе проживания семьи, можно идти в Пенсионный фонд и подавать заявление на ежемесячную выплату", — уточняют в краевом отделении ПФР.
Если доход семьи в Алтайском крае за последние 12 календарных месяцев был меньше 15 003 рублей, то ежемесячная выплата составит 9434 рубля.
Выплаты прекращаются в том случае, если материнский капитал использован полностью, семья меняет место жительства или ребенку исполнилось полтора года.
Комментарии
Будет на что бухнуть.
Савершенна точна.Путинский рижим поощряет пьянство.
того, чтобы понять, имеет ли семья право на выплату
С НГ, редакция)))
Откуда в Нашем крае,со средней зарплатой свыше 38 тысяч рублей, может быть доход меньше 15 тыс. на человека?
Если людям нужны эти 9434 рубля, то это говорит об их нищете.