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Трансгендеры смогут служить в армии США, начиная с 1 января 2018 года, сообщают "Известия" со ссылкой на "Евроньюс".
Соответствующее право этих представителей ЛГБТ-сообщества было основано на решениях сразу двух федеральных апелляционных судов.
В итоге Пентагон будет обязан принять трансгендеров на службу, несмотря на то, что президент Доналд Трамп имеет очень жесткую позицию на этот счет.
Отмечается, что накануне, 30 декабря, Белый дом взял паузу в этом вопросе. Однако известно, что обжаловать решение суда в резиденции президента не будут.
Согласно имеющимся оценкам, сегодня в армии США уже насчитывается от 1300 до 6000 солдат-трансгендеров.
Комментарии
петухи а не войны
вот такие и начинают войны
Ого
31.12.2017 19:32
вася
правильно говорить "боевые пи....сы"
А кадык то у Frau совсем как у Herr Oberstleutnant'a. Его вместе с ... не обрежешь...