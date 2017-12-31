Фото: youtube.com
Президент России Владимир Путин поздравил россиян с наступающим Новым 2018 годом – первыми в России обращение главы государства увидели жители Камчатки.
Президент РФ Владимир Путин в новогоднем телеобращении пожелал россиянам важных перемен к лучшему, а также поблагодарил граждан страны за веру в Россию. Традиционное выступление главы государства вышло в эфир в самом восточном часовом поясе страны, где уже наступил 2018 год.
"Новый год у нас — это, прежде всего, семейный праздник. Мы отмечаем его, как было в детстве: с подарками и сюрпризами, с особой теплотой, с ожиданием важных перемен", — отметил Путин.
Президент напомнил о важности помнить о своих родителях и подчеркнул, сколь ценна каждая минута, проведенная с родными.
"Умение помогать, быть чуткими, дарить добро наполняет жизнь истинным, человеческим смыслом, где бы мы не находились – за семейным столом, в веселой компании, на праздничных улицах", — добавил глава государства.
Отдельно Путин поздравил тех, "кто сейчас работает, выполняет воинский или профессиональный долг, дежурит в больницах, ведет самолеты и поезда".
"Хочу сердечно поблагодарить всех за веру в себя и в нашу страну, за труд и его результаты. Пусть доверие и взаимопонимание всегда сопутствуют нам. Дорогие друзья, до наступления 2018 года остались буквально секунды. Пришло время сказать друг другу самые заветные слова… Пусть в новом году в жизни каждого человека, каждой семьи произойдут перемены к лучшему, чтобы все были здоровы, чтобы рождались дети и чтобы они радовали нас. Искренне желаю всем вам успехов и благополучия, мира и процветания нашей великой России. Нашей любимой и единственной. Будьте счастливы, с праздником вас. С новым 2018 годом", — резюмировал президент.
Комментарии
Спасибо! и Вас с Новым годом!
"с ожиданием важных перемен" в худшую сторону, начиная с марта.
"Искренне желаю всем вам успехов и благополучия, мира и процветания нашей великой России" Ну а врать то зачем?
Никто особенно не сомневается в том, что разного рода непопулярные меры в экономической и социальной сфере оттягиваются до 18 марта. А после этого возможно повышение налогов, замораживание пенсий и других социальных выплат, сворачивание социальных программ. Социально-политическая ситуация в стране может предельно накалиться.
Можно отметить, что в 2018 году против России будут наверняка вводиться дополнительные экономические санкции. Прежде всего, «адресные» санкции по результатам определения «целей» из ближайшего окружения Владимира Путина, как это предусматривает американский закон от 2 августа 2017 года.
И ещё замораживание международных резервов Российской Федерации, размещённых в виде казначейских бумаг США и других стран Запада, а также в виде валютных депозитов в иностранных банках. Думаю, что неспроста американский банк Mellon заморозил 22 млрд долларов средств, принадлежащих Национальному фонду Казахстана.
Под «дамокловым мечом» американских санкций находятся активы Банка России в виде облигаций казначейства США на сумму свыше 100 млрд долларов. Плюс к этому несколько десятков миллиардов долларов валюты на счетах банков США.
Продолжится процесс экономической стагнации и обнищания народа, который будет камуфлироваться вербальными интервенциями наших чиновников и лукавой статистикой Росстата.
хорошее обращение, семейное теплое и доброе
Для оценки степени адекватности этого человека рекомендую посмотреть его же поздравления, но только за 2001 год.
31.12.2017 20:46
- гость -
Профдеформация?
О каких переменах к лучшему паренек говорит, когда по его вине в стране 25 миллионов нищих и с его подачи жизненный уровень населения снижается...
Мне очень понравилась душевность и правильность сказанного. Думаю что мой партнёр Даша сибирячьк когда проснётся тоже восторжиться, и Мы бурно отметим сие соитие!
Красивую видел фотошопию в интернете. путин и медведев в старушечьих шалях на головах и в старых польтах, с огромными обшарпанными чемоданами, идут под ручку с плаксивыми лицами.
А в низу фото подпись: " Пусть все плохое уйдет в следующем году".
31.12.2017 23:46
- гость -
Дай Бог , чтобы сбылось!