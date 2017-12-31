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Максимальную численность штата МВД России сократили на 10 тысяч человек

, ИА "Амител"
Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин
Фото:  og.ru
 
Президент России Владимир Путин своим указом "урезал" максимальную численность штата МВД России на 10 тысяч человек.
 
Соответствующий документ за подписью главы государства 31 декабря был опубликован на официальном портале правовой информации. 
 
В указе отмечается: "Установить с 1 января 2018 года предельную штатную численность органов внутренних дел РФ (без персонала по охране и обслуживанию зданий), финансируемую за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в количестве 894 871, в том числе сотрудников органов внутренних дел РФ в количестве 746 859 человек, федеральных государственных гражданских служащих — 17 199 человек, работников — 130 813 человек".
 
В данном случае президент внес изменения в указ 2014 года, в котором максимальная численность органов внутренних дел России без учета персонала по охране и обслуживанию зданий была установлена в количестве 904 871 единицы.
Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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