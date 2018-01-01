Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Морозная погода без осадков ждет жителей Алтайского края в первый день 2018 года.
Минувшей ночью температура в крае опускалась до -31 градуса. "Днем без осадков, на дорогах гололедица, в утренние часы местами изморозь, туман", — сообщает региональный ЦГМС.
Температуры в светлое время суток 1 января в крае составят -16…-21 градус, в предгорьях местами -10…-15 градусов. Ветер будет переменный, 3-8 метров в секунду.
В Барнауле также без осадков, на дорогах гололедица, в утренние часы изморозь, возможен туман. Днем в краевой столице -16…-18 градусов. Ветер переменный, 3-8 метров в секунду.
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