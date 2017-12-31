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Уголовное дело о взрыве в петербургском супермаркете "Перекресток" переквалифицировали – задержанному инкриминируют совершение преступления по статье 205 УК РФ (теракт), сообщает "Российская газета".
Ранее, напомним, после взрыва в "Перекрестке" было возбуждено уголовное дело о "покушении на убийство двух и более лиц".
Как сообщал портал Amic.ru, взрыв в магазине "Перекресток" в Санкт-Петербурге произошел 27 декабря. Самодельное взрывное устройство сработало в камере хранения.
В результате были травмированы 18 человек.
Накануне стало известно о задержании 35-летнего подозреваемого в организации и совершении этого преступления.
К слову, президент России Владимир Путин еще 28 декабря назвал произошедшее терактом.
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