В ночь с 31 декабря на 1 января на Сахалине сгорела новогодняя елка. Праздничное дерево вспыхнуло в ледовом городке на глазах у тысячи горожан. Происшествие случилось в областном центре — Южно-Сахалинске, передает портал sakhalin.info.
Пламя высотой 25 метров была видно издалека. Виной всему фейерверк, который кто-то пустил рядом. При этом на вызов оперативно прибыли пожарные расчеты. На текущий момент информации о пострадавших нет.
По словам очевидцев, искусственное дерево выгорело дотла. От новогодней красавицы остался только металлический каркас. И горение, и тушение сопровождали бодрые слова ведущего и веселая праздничная музыка. Сотни людей снимали происходящее на камеру. В 2005 году городская елка в Южно-Сахалинске загоралась дважды, но к таким печальным последствиям пожар не приводил ни разу.
По поручению мэра города Сергея Надсадина создана рабочая группа для проведения служебного расследования и установления виновных лиц. Эту конструкцию впервые поставили на площади Ленина в Южно-Сахалинске в 2015 году. Ее высота — 26,5 метра. В администрации города решают, будут ли ставить замену сгоревшей елке. Стоимость сгоревшего дерева — около 5 млн рублей.
Напомним, на Сахалине это уже второе происшествие , связанное с новогодней елкой. Ранее, в Невельске из-за шквального ветра рухнула городская елка.
Комментарии
Это разве ель???? Вот у нас ель !!! За 12 млн)
На фига за миллионы ёлки ставить?
11:55, ну если просто из леса елку привести, то чиновники коррупционеры сильно на этом не наживутся. А про искусственную можно сказать, что она триллион долларов стоит и благополучно их разворовать.
с масленицей попутали трошки. провожать зиму начали пораньше.