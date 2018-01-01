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Итоги-2017: как развивался Барнаул в прошлом году

, ИА "Амител"
Смотрим, как в Барнауле ремонтировали дороги, развивали медицину и образование

В столице Алтайского края реализуется сразу несколько проектов, которые направлены на решение самых актуальных задач. О некоторых из них мы уже рассказывали. Остановимся поподробнее на ремонте дорог, модернизации коммунального хозяйства, а также развитии медицины и образования. То есть это те вопросы, которые касаются каждого горожанина.

Проект "Безопасные дороги"

Кроме реализации федерального приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" власти Барнаула реализуют и городскую программу по ремонту. В частности, начато строительство дорог в новых строящихся микрорайонах по улицам Балтийская, Взлетная, Сергея Ускова. Завершить их планируется в 2018 году.

Все лето в городе шли работы и по улучшению существующей улично-дорожной сети, ее пропускной способности. Например, на перекрестке улицы Матросова и проспекта Ленина обустроены дополнительные полосы движения. Реконструирован перекресток улиц Малахова и Власихинская. Проведена реконструкция улиц Ляпидевского и 6-я Нагорная, обустроено более 530 парковочных мест в медицинском кластере.

Не забывали власти города ремонтировать дороги сельских и поселковых территорий, микрорайонов индивидуальной жилой застройки. Ежегодно на это выделяется 31 млн рублей. В целом, в результате консолидации бюджетов всех уровней в 2017 году Барнаул получил беспрецедентную сумму на дорожно-благоустроительные работы — 1 473 млн рублей. При этом — из федерального бюджета — 637,5 млн рублей; из краевого бюджета — 344,4 млн рублей; из городского бюджета — 491,3 млн рублей.

Проект "Эффективное коммунальное хозяйство"

Главная цель проекта — обеспечить стабильную и качественную работу жилищно-коммунального хозяйства города, не допустить необоснованного роста тарифов ЖКХ. Уже первый этап реализации проекта дал положительные результаты. Сократилось количество повреждений на городских сетях водо- и электроснабжения, уменьшилось количество нерентабельных угольных котельных. Постепенно решается проблема ветхого и аварийного жилья.

За последние пять лет в городе построено пять новых газовых котельных, закрыто одиннадцать нерентабельных котельных, на газ перешли 13. Сейчас идет реализация проекта по переходу на современные методы обеззараживания воды на очистных сооружениях города и строительству новой котельной в поселке Центральный.

В столице Алтайского края используются и инновационные технологии. В частности, в школе №93 в селе Лебяжье обустроены энергосберегающие вентиляции с рекуперацией наружного воздуха (подогрев воздуха).

"Современная школа"

Итогом этого проекта должно стать то, что все школьники Барнаула будут учиться в современных школах и в одну смену. В рамках этого проекта в 2016 году построена новая школа на 550 мест в квартале 2001. А 1 сентября 2017 года открыла свои двери школа в квартале 2034.

В ближайшие годы планируется начало строительства еще двух объектов в Индустриальном районе города. Важно отметить, что при строительстве новых учебных учреждений создается безбарьерная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья. Ведется реконструкция и ремонт старых школ. На эти цели из бюджета города выделяется порядка 80 млн рублей в год.

В строящихся микрорайонах города обязательно учитывается наполняемость ближайших школ и детских садов, рассматриваются варианты размещения дополнительных образовательных учреждений.

"Качественная медицина"

Медицина должна быть доступной и качественной, считают городские власти и запустили соответствующий проект "Качественная медицина". Проект объединяет усилия федеральной, региональной и муниципальной власти.

Ежегодно на ремонт и реконструкцию лечебных учреждений выделяются серьезные суммы. Закупается современное оборудование. В ближайшие годы в городе планируют построить центр термических поражений, а в Индустриальном районе — новую поликлинику и подстанцию скорой помощи. В 2017 году для их строительства разрабатывается проектно-сметная документация.
 

Не остаются без внимания жители пригорода: новые ФАПы появились в поселках Черницк и Затон. Для повышения удобства пациентов в Барнауле продолжают реализовывать направление "Открытая регистратура". Она позволяет сократить очереди в поликлиниках, организовать предварительную запись с использованием интернет-портала, телефонных звонков, инфоматов и прочее.

"Забота о старшем поколении"

Входит в число приоритетных городских проектов. В Барнауле действуют меры социальной поддержки для пенсионеров. Объем финансирования ежегодно растет. Предоставляется льготный проезд для пенсионеров в городском общественном транспорте, работает социальное такси. Сохраняются льготы на посещение общих отделений бань. Пожилые барнаульцы получают компенсации по уплате земельного налога и арендной платы за землю под гаражами и погребами.

Также развивается сеть социальных предприятий потребительского рынка. В ее составе 85 продовольственных магазинов, 51 непродовольственный, 65 предприятий бытового обслуживания. Общая сумма скидки за год превысила 27,4 миллиона рублей. В городе работает общественный университет пожилого человека. Ветераны охотно учатся пользоваться компьютером.

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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Комментарии

1.01.2018 10:22
- гость -

Такой отчёт вон вове в кремль. Люди сами видят, что у нас творится.

0  0
1.01.2018 12:14
- гость -

С ворюгой Савинцевым Мы бы сроду так город не развили.

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